В ответ на пошлины США, Китай объявил о введении ответных пошлин на 659 американских товаров





Минфин Китая объявил о введении 25%-ной пошлины на 659 товаров, импортируемых из США. Пекин принял такое решение в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

Президент Дональд Трамп приблизил перспективу торговой войны между США и Китаем, объявив о введении пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 50 миллиардов долларов, на что крупнейший торговый партнер страны пообещал ответные меры, сообщает finanz.ru .

Реакция Китая свидетельствовала о быстрой эскалации конфликта. КНР введет сходные по масштабу пошлины на импорт продукции США, а достигнутые прежде договоренности сторон потеряют силу, говорилось в опубликованном на сайте Министерства коммерции в пятницу сообщении, которое впоследствии было удалено. В заявлении, распространенном по электронной почте, Трамп обещал дополнительные пошлины, если КНР осуществит угрозы и введет контрмеры.

Первая порция пошлин на товары стоимостью 34 миллиарда долларов вступает в силу с 6 июля, а тарифы в отношении продукции еще на 16 миллиардов долларов все еще обсуждаются, следует из сообщения Торгового представительства США. Финальный список товаров включает 1102 позиции, в том числе робототехнику, аэрокосмическое, промышленное оборудование и автомобили. В список не вошли потребительские товары, в том числе мобильные телефоны и телевизоры.

"США больше не могут мириться с потерей своих технологий и интеллектуальной собственности из-за несправедливых экономических практик", - говорится в сообщении Трампа.