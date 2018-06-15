В Мстиславском районе начали внедрять систему электронных рецептов

Важнейшим направлением развития социальной сферы в нашей республике является совершенствование системы здравоохранения, которая должна гарантировать гражданам качественную и доступную медицинскую помощь. Этому активно способствует информатизация отрасли здравоохранения, широкое внедрение медицинских информационных технологий и систем, масштабное развитие электронных услуг для граждан.





Наиболее перспективным с точки зрения продвижения электронных услуг в здравоохранении в настоящее время является реализация технологии «электронного рецепта».

Электронная карта — это своего рода ключ доступа провизора к информации о выписанных рецептах.

На вид пластиковые карты медицинского обслуживания напоминают банковские платёжные или дисконтные карточки.

Для получения карты гражданин должен обратиться в поликлинику по месту жительства, предъявить паспорт и заполнить бланк формы информированного согласия об использовании пластиковой карты «Для медицинского обслуживания» и передаче ограниченной персональной информации о нём по каналам связи. Карта передаётся гражданину в поликлинике на безвозмездной основе.

Лечащий врач, назначив гражданину лекарственное средство, заполняет электронную форму рецепта, который по защищённым каналам связи передаётся в центр обработки данных, где он сохраняется в реестре электронных рецептов. На этапе опытной эксплуатации для отработки системы в реальных условиях эксплуатации и во избежание проблем в отпуске лекарств по рецептам из-за возможных сбоев системы предусмотрено обязательное оформление бумажного рецепта параллельно с автоматизированным формированием электронного рецепта.





Для получения лекарственных средств, выписанных в виде рецепта в электронной форме, гражданин в аптеке должен предъявить пластиковую карту «Для медицинского обслуживания» вместе с бумажным рецептом. Рецептор в аптеке сканирует пластиковую карту, идентифицирует гражданина, обращается в реестр электронных рецептов и производит отпуск назначенных лекарственных средств.

Благодаря системе «Электронный рецепт» доктор выписывает лекарство как по международному непатентованному названию, так и по названию фирмы производителя, а пациент приобретает тот препарат, который сейчас есть в наличии.

База препаратов обновляется ежемесячно. Если на рынке появляются новые лекарства, то они появляются и в электронной базе.

Электронные рецепты больше других должны оценить пациенты с хроническими заболеваниями. Выписанные ранее препараты одним нажатием кнопки врач продублирует на «новый рецепт», тем самым сократит время на приём пациента, может видеть, приобрёл пациент лекарственный препарат в аптеке или нет и тем самым контролировать назначенное лечение. Более того, в базе отражается весь спектр препаратов, назначенных пациенту другими специалистами.

В УЗ «Мстиславская ЦРБ» получены пластиковые карты для выдачи населению района. В начале июня первым пациентом, получившим пластиковую электронную карту, стал житель нашего города Роман Богатырёв.

Ольга ЦЫГАНКОВА, заместитель главного врача

УЗ «Мстиславская ЦРБ» по амбулаторно-поликлинической работе.