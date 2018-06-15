ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Мстиславском районе начали внедрять систему электронных рецептов

16.06.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Важнейшим направлением развития социальной сферы в нашей республике является совершенствование системы здравоохранения, которая должна гарантировать гражданам качественную и доступную медицинскую помощь. Этому активно способствует информатизация отрасли здравоохранения, широкое внедрение медицинских информационных технологий и систем, масштабное развитие электронных услуг для граждан.

В Мстиславском районе начали внедрять систему электронных рецептов

Наиболее перспективным с точки зрения продвижения электронных услуг в здравоохранении в настоящее время является реализация технологии «электронного рецепта».

Электронная карта — это своего рода ключ доступа провизора к информации о выписанных рецептах.

На вид пластиковые карты медицинского обслуживания напоминают банковские платёжные или дисконтные карточки.
Для получения карты гражданин должен обратиться в поликлинику по месту жительства, предъявить паспорт и заполнить бланк формы информированного согласия об использовании пластиковой карты «Для медицинского обслуживания» и передаче ограниченной персональной информации о нём по каналам связи. Карта передаётся гражданину в поликлинике на безвозмездной основе.

Лечащий врач, назначив гражданину лекарственное средство, заполняет электронную форму рецепта, который по защищённым каналам связи передаётся в центр обработки данных, где он сохраняется в реестре электронных рецептов. На этапе опытной эксплуатации для отработки системы в реальных условиях эксплуатации и во избежание проблем в отпуске лекарств по рецептам из-за возможных сбоев системы предусмотрено обязательное оформление бумажного рецепта параллельно с автоматизированным формированием электронного рецепта.

В Мстиславском районе начали внедрять систему электронных рецептов

Первым пациентом, получившим пластиковую электронную карту, стал житель нашего города Роман Богатырёв.

Для получения лекарственных средств, выписанных в виде рецепта в электронной форме, гражданин в аптеке должен предъявить пластиковую карту «Для медицинского обслуживания» вместе с бумажным рецептом. Рецептор в аптеке сканирует пластиковую карту, идентифицирует гражданина, обращается в реестр электронных рецептов и производит отпуск назначенных лекарственных средств.

Благодаря системе «Электронный рецепт» доктор выписывает лекарство как по международному непатентованному названию, так и по названию фирмы производителя, а пациент приобретает тот препарат, который сейчас есть в наличии.

База препаратов обновляется ежемесячно. Если на рынке появляются новые лекарства, то они появляются и в электронной базе.

Электронные рецепты больше других должны оценить пациенты с хроническими заболеваниями. Выписанные ранее препараты одним нажатием кнопки врач продублирует на «новый рецепт», тем самым сократит время на приём пациента, может видеть, приобрёл пациент лекарственный препарат в аптеке или нет и тем самым контролировать назначенное лечение. Более того, в базе отражается весь спектр препаратов, назначенных пациенту другими специалистами.

В УЗ «Мстиславская ЦРБ» получены пластиковые карты для выдачи населению района. В начале июня первым пациентом, получившим пластиковую электронную карту, стал житель нашего города Роман Богатырёв.

Ольга ЦЫГАНКОВА, заместитель главного врача
УЗ «Мстиславская ЦРБ» по амбулаторно-поликлинической работе.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важнейшим направлением развития социальной сферы в нашей республике является совершенствование системы здравоохранения, которая должна гарантировать гражданам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка: даступнасць і якасць медпаслуг гарантаваны ўсім грамадзянам Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Прамень
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика