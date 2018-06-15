В Бресте состоялась премьера детской интерактивно-музыкальной программы по пожарной безопасности, которую подготовили работники Брестской областной филармонии.



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В зале филармонии практически нет свободных мест. На премьеру программы пришли ребята из пришкольных летних лагерей.

Перед началом представления перед детьми выступил начальник Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Виталий Кулинич, который напомнил детям о важности соблюдения правил безопасного поведения в школе, дома и на улице, об опасности игр детей с огнем, а также о действиях в случае попадания в чрезвычайную ситуацию.



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Театрализованная музыкальная сказка в стихотворном изложении, охватывают аудиторию старших дошкольников и младших школьников.

Корреспондент газеты «Всему свету по секрету» знаменитая и неповторимая героиня известного мультфильма Шапокляк проводит расследование по делу о пожаре «Кошкин дом», помогают ей Кот Василий из одноименной сказки и самый ловкий и смелый Пожарный-Кузьма Кузьмич.