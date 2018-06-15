Завершился конкурс на лучший плакат и макет наружной рекламы по тематике здорового образа жизни

С 1 марта по 20 апреля 2018 года в Брестской области в рамках проекта «Здоровый выбор» среди учащихся учреждений образования проводился областной конкурс на лучший плакат и макет наружной рекламы по тематике здорового образа жизни.



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Данный проект был инициирован ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» в поддержку Плана деятельности главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома по реализации Государственной программы «Образование и молодежная политика».

Основные цели конкурса – привлечение внимания молодежи к вопросам охраны здоровья, улучшение информированности населения о способах сохранения и укрепления здоровья, содействие формированию общественного мнения в пользу выбора здорового образа жизни.



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Организаторы конкурса – ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома.

Все представленные на конкурс работы должны были соответствовать определенным требованиям: доступно восприниматься, т.е. соответствовать выбранной тематике, призывать к действию, иметь современный дизайн и оригинальность идей, не оказывать отрицательного влияния на психическое состояние людей, соответствовать требованиям Закона Республики Беларусь «О рекламе» и быть выполнеными в профессиональных графических редакторах.



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Всего в этом году было представлено 258 работ. Они содержали в себе разнообразие тематик, касающихся здорового образа жизни: популяризация активного образа жизни и физической активности, рациональное питание, профилактика потребления табака, алкоголя и наркотиков и др.

Среди членов жюри были специалисты отдела общественного здоровья ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», начальник отдела по делам молодежи главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Саюк Игорь Валерьевич, заместитель начальника главного управления по образованию облисполкома Попова Ирина Александровна, старший инспектор по ОП ГИОС управления внутренних дел облисполкома Дученко Сергей Николаевич, заместитель главного государственного санитарного врача Брестской области Корчик Татьяна Васильевна.



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Конкурсные работы оценивались по двум номинациям: «Лучший плакат» и «Лучшая наружная реклама».

В номинации «Лучший плакат» первое место заняли Павлова Ростислава и Ложечник Екатерина, ученицы ГУО «Средняя школа № 3 г. Пинска» (плакат «Хочешь изменить мир? Начни с себя!»).

Второе место присуждено Джамбуриеву Андрею, учащемуся УО «Малоритский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за плакат «Подбери ключ к своему здоровью».

Третье место разделили Грабар Екатерина и ее работа «Правильное питание – залог здоровья» (УО «Пинский государственный колледж искусств») и Король Александра – плакат «Семья или алкоголь?» (УО «Средняя школа №7 г. Бреста»).



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Поощрительные места за свои работы получили Юхнюк Вячеслав, учащийся Пинского государственного профессионального лицея (плакат «Найди время на спорт») и Гаврилович Иван, учащийся Пинского государственного профессионально-технического колледжа машиностроения (плакат «Не туши свою жизнь!»).

Лучшим среди макетов наружной рекламы стала работа Милуна Глеба, учащегося средней школы №11 г. Пинска под названием «Свободен».

Второе место жюри присудило коллективу учеников Круговичской средней школы Ганцевичского района за макет «Не спеши стареть».

Третье место заняла Водчиц Полина, ученица Оснежицкой средней школы Пинского района. Её работа называется «Здоровый образ жизни – проще, чем ты думаешь!».



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Жюри приняло решение отметить еще две работы в этой номинации: Комиссаровой Анны, ученицы ГУО «Средняя школа №2 г. Кобрина» за макет «Мама, не пей!» и коллектива учеников гимназии №1 им. Ф.Я. Перца г.Пинска – макет «Мы вне зоны доступа!».

Свои призы победители получат уже в новом учебном году. Их вручат на торжественных линейках организаторы и члены жюри конкурса.

Маргарита Сергеева, журналист

Брестского областного ЦГЭиОЗ