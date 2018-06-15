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15 июня в концертном зале ЦМТ прошел отчетный концерт танцевальной студии «Альянс»

16.06.2018 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мамы и папы, бабушки и дедушки, родные, близкие и друзья пришли поддержать маленьких танцоров, которые вышли на сцену впервые, и увидеть достижения ребят, занимающихся в танцевальной студии «Альянс» уже не первый год.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56453.php

15 июня в концертном зале ЦМТ прошел отчетный концерт танцевальной студии «Альянс»

Четкие синхронные танцевальные движения, поворот головы, улыбка, взгляд – все подчинено рисунку танца. Музыка задает настроение и диктует свой ритм. Танец придает выразительность мелодии и раскрывает содержание песни.

Иногда маленький танцор, забываясь, ищет глазами маму или учителя. Иногда песня звучит по-ученически мило и трогательно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56453.php

15 июня в концертном зале ЦМТ прошел отчетный концерт танцевальной студии «Альянс»

Несколько лет занятий делают из учащихся танцевальной студии «Альянс» настоящих профессионалов, которые своим выступлением украшают концертные номера известных брестских исполнителей Ангелины Пиппер, Влада Филиппова, скрипачки Натальи Руцкой.

Танцевальные постановки отлично дополняют выступления солисток вокальной студии «7 нот» Анны Лысой, Киры Шуры, Маргариты Чопко, которые учатся у Натальи Мурзиной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56453.php

15 июня в концертном зале ЦМТ прошел отчетный концерт танцевальной студии «Альянс»

Зрители в зале с удовольствием аплодировали «Солнечным зайчикам», наблюдали за «Мышиным переполохом», притопывали в такт «Ирландскому танцу» и «Морской пляске» под мелодию знаменитого «Эх, яблочко!», наблюдали за проделками «Девчонок-хулиганок», овациями встречали подзабытый «Чарльстон» и пронзительное соло на скрипке в исполнении Натальи Руцкой.

Гостями концерта стал танцевальный ансамбль из Сербии «Суботица»

Завораживающие своей красотой народные костюмы, украшенные богатой вышивкой. Национальные танцы, рассказывающие о вечеринках сербской молодежи. Танцы, взявшись за руки, когда каждое движение должно быть согласовано по ритму и рисунку Танцы, которые учат истории и сохраняют традиции.

 
 
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Мамы и папы, бабушки и дедушки, родные, близкие и друзья пришли поддержать маленьких танцоров, которые вышли на сцену впервые, и увидеть достижения ребят,...
 
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