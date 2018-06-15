​Чемпионат мира по футболу: 16 июня состоится четыре ответственных матча

16 июня в программе чемпионата мира в России – сразу четыре ответственных матча. На стадионах встретятся звёзды футбола мировой величины.

На «Казань Арене» встретятся команды Франции и Австралии. Пристальное внимание приковано к поединку, который развернётся на московском стадионе «Спартак». Здесь играют сборные Аргентины и Исландии. Кстати, для исландцев этот матч – дебют на чемпионате мира. А вот аргентинцы (в их составе один из фаворитов всех футбольных болельщиков Лионель Месси) выступают на первенствах уж в 12-й раз. В Саранске пройдет матч между командами Перу и Дании. А в Калининграде сыграют соперники из Хорватии и Нигерии. А накануне на сочинском стадионе «Фишт» сошлись действующий чемпион Европы – команда Португалии –и Испания, которую тоже считают одним из фаворитов турнира. Гранды мирового футбола разошлись миром. Матч держал в напряжении до последнего. За две минуты до финального свистка лидер сборной Португалии Криштиану Роналду забил со штрафного и буквально спас свою команду от поражения. Счет – 3:3. А в Екатеринбурге встретились соперники сборной России – Уругвай и Египет. Победа за южно-американцами – 1:0. Действительно зрелищной стала игра на стадионе в Санкт-Петербурге. Команда Ирана одержала первую за 20 лет победу на чемпионате мира, обыграв Марокко 1:0. Футболом Россия, а вместе с ней и весь мир, будет жить целый месяц – до 15 июля. Матчи проходят в 11 российских городах.

Ещё больше о футболе, а также самых ярких событиях недели в стране и мире – смотрите этим вечером в субботнем выпуске «Наших новостей».