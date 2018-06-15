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Подвинет ли "Витебск" минское "Динамо" со второго места? Анонс 12-го тура ЧБ по футболу
16 июня в Минске начнется 12-й тур
В гости к минскому «Динамо» приедет «Витебск», который дышит в затылок столичному клубу. 18 июня на стадионе «Трактор» мы можем увидеть смену команд на второй строчке турнирной таблицы. При условии, что северяне обыграют команду Гуренко.
Стартует тур двумя играми в субботу.
«Торпедо» (Минск) — ФК «Слуцк». 17.45
ФК «Городея» — ФК «Минск». 19.45
В воскресенье продолжится тремя матчами.
«Шахтер» — «Луч». 16.45
«Торпедо-БелАЗ» — «Днепр». 18.45
«Неман» — БАТЭ. 20.45
Завершится 12-й тур в понедельник.
«Динамо» (Минск) — ФК Витебск. 17.00
ФК «Гомель» — ФК Смолевичи. 18.45
«Ислочь» — «Динамо» (Брест). 20.45
Положение в чемпионате перед 12-м туром:
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16 июня стартует 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Рассказываем, что ждать болельщикам от игр.
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