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Подвинет ли "Витебск" минское "Динамо" со второго места? Анонс 12-го тура ЧБ по футболу

16.06.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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16 июня в Минске начнется 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Конечно, во время чемпионата мира сложно заставить нейтральных любителей футбола наблюдать за нашим первенством, но истинные поклонники своих клубов не забудут про родную лигу. Тем более что как минимум за одной игрой стоит последить весьма пристально!


В прошлом туре динамовское дерби не выявило победителя. Фото: ФК «Динамо» (Минск)

В гости к минскому «Динамо» приедет «Витебск», который дышит в затылок столичному клубу. 18 июня на стадионе «Трактор» мы можем увидеть смену команд на второй строчке турнирной таблицы. При условии, что северяне обыграют команду Гуренко.

Стартует тур двумя играми в субботу.

«Торпедо» (Минск) — ФК «Слуцк». 17.45

ФК «Городея» — ФК «Минск». 19.45

В воскресенье продолжится тремя матчами.

«Шахтер» — «Луч». 16.45

«Торпедо-БелАЗ» — «Днепр». 18.45

«Неман» — БАТЭ. 20.45

Завершится 12-й тур в понедельник.

«Динамо» (Минск) — ФК Витебск. 17.00

ФК «Гомель» — ФК Смолевичи. 18.45

«Ислочь» — «Динамо» (Брест). 20.45

Положение в чемпионате перед 12-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 11 9 1 1 18 4 28
2 Динамо (Минск) 11 7 3 1 15 5 24
3 ФК Витебск 11 7 2 2 15 7 23
4 Шахтер 11 6 3 2 11 5 21
5 Неман 11 6 3 2 11 7 21
6 ФК Слуцк 11 5 3 3 15 9 18
7 Торпедо-БелАЗ 11 4 3 4 9 8 15
8 Ислочь 11 3 6 2 8 9 15
9 Динамо (Брест) 11 2 7 2 14 15 13
10 ФК Смолевичи 11 2 4 5 8 11 10
11 Днепр 11 2 4 5 6 14 10
12 Луч 11 2 3 6 8 15 9
13 ФК Минск 11 1 4 6 11 14 7
14 ФК Городея 11 1 4 6 5 12 7
15 ФК Гомель 11 1 4 6 4 12 7
16 Торпедо (Минск) 11 1 4 6 4 15 7
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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16 июня стартует 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Рассказываем, что ждать болельщикам от игр.
 
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