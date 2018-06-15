 Социальное служение – тоже любовь. Представители Минтруда и Белорусского Экзархата в Лиде обсуждали вопросы ...



Вот уже пятнадцать лет между белорусским государством и православной церковью действует соглашение о сотрудничестве. Среди ряда направлений совместной работы одну из приоритетных позиций занимает социальное служение – оказание помощи социально уязвимым категориям населения. Периодически партнеры собираются вместе, чтобы обсудить актуальные планы и перспективы, поделиться друг с другом опытом. В этом году впервые такая встреча прошла в выездном формате в регион. И впервые площадкой для нее стала Лида, а конкретно – Лидский дом-интернат для психоневрологических больных в д. Минойты и отдел по социальному служению и благотворительности Лидской епархии, возглавляет который протоиерей Владимир Яромич. Забегая вперед, скажем: в Лиду ехали поучиться!.. Среди участников и гостей встречи были представители Минтруда, областного Комитета по труду, занятости и социальной защите и управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома, а также Синодального отдела Белорусского Экзархата и всех епархий из разных уголков страны. В мероприятии приняли участие также председатель районного Совета депутатов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Инесса Белуш и епископ Лидский и Сморгонский Порфирий. Участницей встречи стала и гостья из Российской Федерации, г. Москвы, руководитель сектора по развитию социальных проектов Синодального отдела Русской Православной церкви Наталья Сетянова.

Темой встречи было выбрано одно из направлений социальной работы – «Добровольческое служение», так называемое православное волонтерство (в этом году отмечается 30-летие возрождения сестринского служения в Беларуси).

– Добровольчество – один из двигателей социальной деятельности, – прозвучало в приветственном слове митрополита Минского и Заславского Павла, направленном участникам встречи. – Именно на усилиях добровольцев зиждется деятельность большинства братств, сестричеств, духовных объединений, призванных оказывать безвозмездную помощь нуждающимся людям. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы дать раскрыться потенциалу людей, их желанию творить добро.

Участники встречи получили видеонапутствие и еще от одного высокого духовного лица, председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной церкви, епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона: «То, что сегодня мы называем социальным служением, и есть проявление любви. Неважно, на каком языке человек говорит, в каком государстве живет, важно, что любовь ищет выхода, любовь совершает добрые дела. И чем больше мы отдаем, тем больше получаем».





Беларусь – социально ориентированное государство. А Министерство труда и социальной защиты – одно из самых востребованных, в его ведении – различные слои населения. Казалось бы, министерство самодостаточно, оно самостоятельно может решать всевозможные проблемы… Однако его заинтересованность в сотрудничестве с Белорусской православной церковью говорит о том, что оно ищет новые рычаги, формы помощи. И результат налицо: в Беларуси успешно налажен ряд совместных инициатив: священнослужители охватили духовным окормлением и помощью все социальные учреждения, во многих открыты молельные комнаты, часовни, церкви, в них активно работают православные волонтеры-добровольцы.

Показательным примером в этом плане является и Лидский район, совместная деятельность отдела по социальному служению и благотворительности Лидской епархии и управления по труду, занятости и социальной защите Лидского райисполкома. Можно прийти в любое из социальных учреждений Лидчины, где сотрудники и подопечные расскажут, что священнослужители не просто посещают их, но делают жизнь насыщенной, содержательной, живой и яркой. Молодые инвалиды вместе со священниками и прихожанами отправляются на экскурсии, в походы, лагеря, пожилые люди из отделения для круглосуточного пребывания на праздники принимают гостей и получают подарки. В больницах открыты часовни, молельные комнаты. Активно функционируют сестричество и братство, работает кризисная комната для жертв домашнего насилия.





Ну а если говорить о площадке встречи, доме-интернате для психоневрологических больных, то здесь стоит вести содержательный разговор и даже экскурсию (которую впоследствии и провели для участников встречи). Посетить домовую церковь, мастерские и комнаты, пообщаться с проживающими, которые обучаются в кружках и в своей школе, ходят в церковь и живут полноценной жизнью. Об этом скажут и улыбки на их лицах, и живые, с блеском в глазах, взгляды, и идеальный порядок в комнатах, и выставки их работ, и спортплощадка у здания интерната, которая не пустует, да и многое другое.

К слову, об опыте Лидчины, достойном заимствования, говорил в своем выступлении и заместитель начальника управления организации социального обслуживания Минтруда Николай Орел. Николай Анатольевич подчеркнул, что именно наш регион является лидером по реабилитации (восстановлению дееспособности) инвалидов. А пионером этого важного направления стал Лидский дом-интернат, а точнее его руководитель Ядвига Стацевич. Ядвига Антоновна добилась реабилитации отдельных своих подопечных и приложила все усилия, чтобы трудоустроить их. Впоследствии заботилась, подсказывала, помогала. Результат снова же налицо: сегодня эти люди живут и работают в агрогородках, кое-кто создал семью и даже стал родителями, а Ядвига Антоновна с гордостью называет себя бабушкой.





Наша гостья из Российской Федерации Наталья Сетянова не скрывала восхищения: «Я думала, что передовой опыт – это Москва, но вижу, что нам есть чему у вас учиться...» В тоже время гостям встречи было интересно узнать о системе работы добровольцев в Москве. Кое-что, возможно, найдет применение и у нас.

В завершение встречи ее участники ознакомились с жизнью дома-интерната. В рамках проекта Синодального отдела «Белорусский попечитель – помощь в каждый интернат» Лидский дом-интернат получил помощь в виде предметов первой необходимости, а его домовая церковь – свою святыню, икону Божьей Матери «Всецарица» (одноименную названию церкви) с благословением святой горы Афон. Проживающие в доме-интернате дали гостям небольшой концерт, блеснув своими яркими талантами.































































































