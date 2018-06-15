​Двое подозреваемых в терроризме задержаны в Великобритании

В британском городе Бери взяты под стражу двое подозреваемых в терроризме. По данным спецслужб, задержанные готовили атаку на Лондон.

Преступники намеревались взорвать самодельную бомбу в метро. Помешать планам экстремистов помог бдительный арендодатель, у которого они снимали жильё.

Полиция обнаружила в доме у подозреваемых ножи, маски и экстремистскую литературу.