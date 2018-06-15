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Двое подозреваемых в терроризме задержаны в Великобритании
В британском городе Бери взяты под стражу двое подозреваемых в терроризме. По данным спецслужб, задержанные готовили атаку на Лондон.
Преступники намеревались взорвать самодельную бомбу в метро. Помешать планам экстремистов помог бдительный арендодатель, у которого они снимали жильё.
Полиция обнаружила в доме у подозреваемых ножи, маски и экстремистскую литературу.
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В британском городе Бери взяты под стражу двое подозреваемых в терроризме. По данным спецслужб, задержанные готовили атаку на Лондон.
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