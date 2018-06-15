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Тропический шторм «Бад» обрушился на Мексику

16.06.2018 10:37 — Разное | ОНТ  
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Череду погодных ненастий принёс в Мексику тропический шторм «Бад». Ливни, град и ураганный ветер бушевали по все стране.

Досталось и столице Мехико. После проливного дождя улицы ушли под воду. По затопленной железной дороге поезда ходят с перебоями. Нарушено движение и городского транспорта. Из-за поваленных деревьев дороги превратились в полосу препятствий. Число аварий резко возросло. Сейчас шторм усилился и движется на север страны.

 
 
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​Череду погодных ненастий принёс в Мексику тропический шторм «Бад». Ливни, град и ураганный ветер бушевали по все стране.
 
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