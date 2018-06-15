Тропический шторм «Бад» обрушился на Мексику

Череду погодных ненастий принёс в Мексику тропический шторм «Бад». Ливни, град и ураганный ветер бушевали по все стране.

Досталось и столице Мехико. После проливного дождя улицы ушли под воду. По затопленной железной дороге поезда ходят с перебоями. Нарушено движение и городского транспорта. Из-за поваленных деревьев дороги превратились в полосу препятствий. Число аварий резко возросло. Сейчас шторм усилился и движется на север страны.