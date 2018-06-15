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В Беларуси намерены усовершенствовать механизм выдачи разрешений на рубку леса

16.06.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Беларуси намерены усовершенствовать механизм выдачи разрешений на рубку леса

В Беларуси намерены усовершенствуют механизм выдачи разрешений на рубку леса. Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь», сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
 
Законопроект был подготовлен в связи с необходимостью совершенствования норм Лесного кодекса с учетом практики ведения лесного хозяйства. Среди основных задач документа — упрощение порядка проведения лесохозяйственных мероприятий и повышение эффективности ведения лесного хозяйства.
 
В Лесной кодекс вносятся изменения, касающиеся оснований, случаев и срока выдачи разрешительных документов. В частности, упрощается разрешительный механизм по проведению рубок леса, не запроектированных лесоустроительным проектом.
 
Также изменения касаются предоставления участков лесного фонда в аренду для заготовки древесины юридическим лицам, которые производят продукцию деревообработки и реализуют инвестиционные проекты, отвечающие критериям, установленным правительством; уточнения сроков окупаемости инвестиционных проектов с учетом изменений, которые вносятся в бизнес-планы в соответствии с законодательством.
 
Проект закона также предусматривает изменение перечня случаев и сроков перерасчета расчетной лесосеки, утверждения и введения ее в действие в связи с изменением климата и участившимися случаями засухи, ураганных ветров и других неблагоприятных факторов воздействия на лес с его последующей гибелью. Конкретизируются и механизмы обмера заготовленной древесины, учета и вывоза продукции на промежуточные лесопромышленные склады, указанные в технологической карте, и потребителям. Расширяется круг лиц, участвующих в лесовосстановлении.
 
Законопроект «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь» был разработан парламентариями с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Депутаты неоднократно встречались с работниками лесхозов и ГПЛХО, обсуждали проблемные вопросы и необходимость совершенствования Лесного кодекса. Документ был вынесен на общественное обсуждение, принять участие в котором могли все желающие.
 
В Палате представителей 14 июня состоялось первое чтение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь». Документ для обсуждения представили заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталья Климович и член комиссии Николай Рассоха. Ожидается, что второе чтение проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс Республики Беларусь» состоится осенью.  
 
 
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В Беларуси намерены усовершенствуют механизм выдачи разрешений на рубку леса. Это предусмотрено проектом закона «О внесении изменений и дополнений в Лесной...
 
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