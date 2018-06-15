На выходных ГАИ проследит за состоянием всех участников дорожного движения

16 и 17 июня ГАИ переходит на усиленный режим работы. В поле зрения – все участники дорожного движения.

Строгое наказание ждёт тех, кто появится на проезжей части в нетрезвом состоянии. Наряды ДПС будут дежурить рядом с местами отдыха, магазинами, увеселительными заведениями. По статистике, самые серьёзные аварии совершаются в состоянии алкогольного опьянения – водители чаще лихачат, игнорируют дорожные знаки и правила движения. Только за год по вине нетрезвых водителей произошло около 400 ДТП, погибли 83 человек.