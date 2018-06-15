«Формула-1» в очередной раз сменила владельца, перейдя под контроль американцев. Что теперь будет с главной автогоночной серией мира?

О том, что это когда-нибудь случится, говорили уже давно. И хотя в свои 86 лет мистер Экклстоун активно участвовал в работе фактически созданного им самим чемпионата, было ясно, что однажды ему все же придется отойти от дел. Заработавший на своем детище сотни миллионов долларов британец не стал искать себе наследников, тем более что мальчишек среди его детей нет, а три дочери явно не тяготели всецело к автоспорту, чтобы успешно продолжить дело своего отца. В поисках новых хозяев для «Формулы-1» Берни все же рассчитывал просто де-юре провернуть очередную удачную сделку, заработав на ней пару-тройку миллиардов, и по-прежнему де-факто оставаться у руля этой бизнес-модели. Однако в «Либерти Медиа» посчитали иначе. Формально его «наградили» за огромные успехи в строительстве этого замечательного вида спорта постом «почетного президента», на деле же решив в дальнейшем даже не привлекать мистера Экклстоуна в роли консультанта. Мол, вся методика организации чемпионата сегодня уже устарела, дает сбои, зрелищность падает и интерес к «Формуле-1» угасает. Нужны новые идеи, бизнес-проекты и, главное, новые люди. Год назад американцы засучили рукава.





Официальные цифры сделки





В сентябре 2016 года «Либерти Медиа» начала процедуру приобретения «Формулы-1», выкупив сначала за 746 миллионов долларов акции в объеме 18,7 процента у CVC Capital Partners. В январе 2017 года сделка была полностью завершена приобретением 100 процентов акций у Delta Topco. Общая сумма покупки составила 8 миллиардов долларов, куда вошли долги и обязательства «Формулы-1» в размере 4,1 миллиарда долларов, а также 700 миллионов, находящихся на счетах этой гоночной серии.





Смена офиса





Едва 63-летний Чейз Кэри был назначен от «Либерти Медиа» на должность исполнительного директора «Формулы-1», как было объявлено о переезде офиса в новое здание. С улицы Принцессы Гейт в местечке Найтсбридж, где ранее размещалась штаб-квартира «Больших призов» в одном из принадлежащих Экклстоуну особняков, офис переехал в здание бизнес-центра St James Market, который расположен в самом центре исторического Лондона, недалеко от площади Пикадилли. 2000 кв. метров на 4-м и 5-м этажах этого бизнес-центра, по мнению новых владельцев, это то, чего в первую очередь так не хватало «Формуле-1» с ее официальной аудиторией в 400 млн зрителей. Именно это должно было позволить «ускорить преобразование бизнеса и привлечение новых специалистов для дальнейшего продвижения вперед», как было официально заявлено главой юридического департамента новой дирекции «Королевских гонок».









Селфи с Чейзом КЭРИ





Расходы на содержание нового аппарата





Команда, заменившая мистера Берни с его немногочисленным коллективом преданных ему верных соратников, явно превышает по числу штат своих предшественников. Неудивительно, что реструктуризация системы управления, предпринятая «Либерти Медиа», отозвалась снижением годовых доходов «Формулы-1», только по официальным данным, на 13 миллионов фунтов. А по неофициальным сведениям, предпринятые только в прошлом году изменения в «Большом Цирке» имени Берни Экклстоуна обошлись новым хозяевам в сумму около 30 миллионов евро. И если даже 13 миллионов фунтов — это уже больше 1 процента от всех годовых доходов, можно представить, как это в целом выглядит на фоне 40-летних успехов бывшего владельца чемпионата. Так, например, за последние 10 лет доходы «Формулы-1» и, естественно, мистера Экклстоуна росли исправно и бесперебойно.





Следует добавить, что увеличение расходной части «Больших призов» уже привело к сокращению выплат «призовых премиальных» командам на 5,9 процента.





Новшества





Безусловно, новые хозяева не сидят сложа руки, они довольно активно приступили к реализации своего проекта: сделать чемпионат «Формулы-1» более зрелищным и привлекательным для зрителей. Что-то было сразу же принято любителями автоспорта, а что-то вызвало явное недоумение и откровенное непонимание происходящего.





Президент Международной автомобильной федерации Жан ТОДТ и коммерческий директор «Формулы-1» Шон БРАТЧЕС.





Например, создание сайта как солидной информационной платформы — это то, что давно следовало бы сделать и команде Берни Экклстоуна. Теперь официальный сайт чемпионата исправно дает информацию о гонках, с видеофрагментами и с подробной информацией о Гран-при. Кстати, наконец-то появилась официальная возможность увидеть архивные записи гонок. Изменился и видеоконтент во время трансляций гонки. Пусть не все получается сделать сразу с высоким качеством, но это, как говорится, дело техники. Главное, что лед тронулся.





Следующим большим шагом новых американских хозяев чемпионата явились анимационные мероприятия во время Гран-при, а также расширение диапазона возможностей для доступа зрителей к гонщикам и машинам. Четверг превратился в настоящее паломничество имеющих билеты зрителей на пит-лейн для автограф-сессий пилотов. Кроме того, изменился формат интервью после гонки. Теперь у пилотов берут интервью прямо на стартовой прямой возле болидов, и лишь после этого они поднимаются на подиум.





Спортивная составляющая





После назначения спортивным директором чемпионата «Формулы-1» Росса Брауна, хорошо известного благодаря победам «Феррари» в эпоху Михаэля Шумахера и чемпионству команды Brawn GP в 2009 году, многие воспрянули духом в плане грядущих изменений регламента чемпионата. Росс не зря имеет репутацию грамотного специалиста. В свое время Берни Экклстоун даже рассматривал его кандидатуру в качестве своего преемника, после того как Росс удачно продал свое детище в 2010 году концерну «Мерседес» и на некоторое время отошел от дел.





Но то, что не срослось с участием мистера Экклстоуна, нашло свою реализацию в новом проекте с новыми хозяевами. Свою задачу Браун определил так: «Я думаю, мы знаем, чего хотят болельщики. Они хотят развлечений, хотят интересных гонок, обгонов, плотной борьбы. И они хотят понимать, что происходит. И не вина команды «Мерседес» в том, что они лидеры, потому что они хорошо поработали. Но мы знаем, что нужно сделать».





Понятно, что рубить сплеча в данном вопросе было нельзя. Но постепенный переход к более упрощенной версии аэродинамики, предстоящие изменения в регламенте двигателей и еще ряд конкретных мер, в том числе и с участием FIA, — все это показывает, что механизм нововведений запущен.





Новые трассы





Одним из главных маркетинговых ходов «Либерти Медиа» все же следует считать грядущие изменения в календаре гонок. Уже вовсю обсуждается вопрос о новых этапах, звучат даже казавшиеся до недавнего времени невероятными новые места проведения Гран-при. Наряду с Аргентиной, уже имевшей ранее опыт принимать у себя чемпионат первой «Формулы», называются Майами, Вьетнам и второй Гран-при в Китае. Уже совсем скоро мы узнаем, на сколько гонок расширится сезон-2019 и какому из существующих Гран-при вежливо «укажут на дверь», ссылаясь на надуманные предлоги о каком-то несоответствии, а на самом деле понимая, что календарь не резиновый и любое увеличение числа гонок скажется как на растущих бюджетах команд, так и на организации логистики чемпионата.







