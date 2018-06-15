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Фотофакт: спорный креатив гродненских болельщиков российской сборной
В центре Гродно болельщики российской сборной, кажется, перестарались с композицией на тему своих спортивных пристрастий.
Композиция размещена на улице Советской возле кафе «Губерния». Но некоторые предполагают, что это вообще композиция не «за», а «против». Потому что первое, что приходит на ум, видя это – «Пусти свинью в огород...»
Фото
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В центре Гродно болельщики российской сборной, кажется, перестарались с композицией на тему своих спортивных пристрастий.
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