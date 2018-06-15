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Розыск: Заккария и Клим десять лет провели в Сирии, а теперь ищут свою витебскую маму - Ольгу Федорову

16.06.2018 10:20 — Разное | Партизан  
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Заккария и Клим почти не помнят русского языка, могут с трудом объяснятся на бытовые темы. Десять лет мальчики прожили в Сирии. Их туда увез отец. Сейчас они в Беларуси и ищут свою витебскую маму Ольгу Федорову.

По этой истории можно снимать кино - хоть мелодраму, хоть приключенческий фильм. Началось все с того, что витебская девушка познакомилась с обаятельным сирийским парнем. Влюбились, поженились. Жили то в Москве, то в Витебске. После рождения первенца уехали в Сирию, но малышу не подошел климат. Супруги вернулись в Беларусь, у них родился второй малыш. Какое-то время жили на два города - работали в Москве и навещали детей, которых в Витебске воспитывала Елена, мама Ольги. Здесь дети ходили в детский садик, а затем старший, Заккария, пошел в первый класс. Муж и на родину ездил, пишет kp.by А вскоре Ольга узнала, что в Сирии у него появилась еще одна жена.

Мужчина не видел в этом ничего необычного, сирийские законы мужчинам полигамию разрешают. Предлагал Ольге снова поехать в Сирию, рисовал перспективы: мол, у каждой жены собственное жилье, а он будет их по очереди навещать. То, что казалось мужу-сирийцу естественным, белоруску не устроило.


Когда-то Ольга была счастлива с мужем и сыновьями, но потом мужчина увез детей в Сирию.

- Ольга была в Москве, муж ее приехал в Витебск, взял детей, сказал, что отправится к ней, чтобы помириться. А потом позвонил уже из Сирии. Оказалось, просто увез мальчиков, - рассказывает Елена. - С тех пор мы их и не видели. И даже почти не слышали. После того как один из мальчиков сказал, что мачеха била его шнуром от утюга, их к телефону не подпускали.

Елена, Ольга и ее сестры - тети мальчиков - не знали, выжили ли Заккария и Клим во время военных действий. «В том районе, где живет семья, был настоящий ад, мясорубка», - обмолвилась как-то их сирийская знакомая.

Мальчики выжили, но потеряли отца. Он подрабатывал разборкой автомобилей на запчасти. В одной из машин оказалось взрывное устройство. Заккария и Клим остались на попечении мачехи, у которой к тому времени родилось еще трое детей, и та сразу же отправила подростков работать на стройку.

- Старший мальчик полтора года отработал, младший - год, - вздыхает бабушка. - Мачеха с ними очень плохо обращалась. Ребята не выдержали и решили искать маму.

Выбраться из Сирии в Беларусь подросткам помогали многие: и такие же, как Ольга, русскоговорящие жены сирийцев, и военные, и волонтеры. Нашли витебских родственников, помогли оформить разрешение на выезд в Беларусь. Сейчас ребята у бабушки, но маму они так и не увидели.
Ольга не знает, что дети ждут ее в Витебске.

- Ольга по-прежнему работает в Москве. Она перестала выходить на связь буквально за несколько дней до того, как мы узнали, что дети живы и ищут ее, - рассказывает Елена. - Если бы она знала, что мальчики ее разыскивают, она бы пешком в ту Сирию побежала!

Мальчики все это время оставались гражданами Беларуси. Сейчас они заново учат русский язык и осваивают обычные детские игры вместе со своим двоюродным братом.

- Меня они сразу узнали, и обеих Ольгиных сестер, - рассказывает Елена. – Вспомнили место, где мы раньше жили. А когда я показала Закуру его тетрадь, в которой он учился писать в первом классе, он ничего не вспомнил.

ВНИМАНИЕ!

Разыскивается Фёдорова Ольга Николаевна 21.01.1982 г.р., гражданка Республики Беларусь , проживающая в Витебске. В декабре 2017 г. она уехала на заработки в Москву. Последний раз звонила родственникам 12 мая. Ольга не знает, что ее сыновья, Заккария и Клим Алыту, эвакуированы из Сирии и ждут дома в Витебске.


 
Теги: Витебск
 
 
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Заккария и Клим почти не помнят русского языка, могут с трудом объяснятся на бытовые темы. Десять лет мальчики прожили в Сирии. Их туда увез отец. Сейчас они в...
 
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