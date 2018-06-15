|
Олег Ахрем продолжит карьеру в Польше
Один из сильнейших белорусских волейболистов Олег Ахрем вернулся в Польшу — главную страну в его спортивной биографии.
В составе “Ресовии” из Жешува он провел семь сезонов подряд (2009-2016). Долгое время являлся капитаном команды. Трижды выигрывал чемпионат Польша. Примерял серебро Лиги чемпионов и побеждал в Кубке ЕКВ.
В Польшу 35-летний доигровщик возвратился после отлучки в Турцию (в “Халкбанк” и “Галатасарай”). Ахрем заключил контракт на два года с “Вартой” из Заверче. В минувшем сезоне эта команда дебютировала в плюслиге и завершила чемпионат на 9-м месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из сильнейших белорусских волейболистов Олег Ахрем вернулся в Польшу — главную страну в его спортивной биографии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)