Олег Ахрем продолжит карьеру в Польше

В составе “Ресовии” из Жешува он провел семь сезонов подряд (2009-2016). Долгое время являлся капитаном команды. Трижды выигрывал чемпионат Польша. Примерял серебро Лиги чемпионов и побеждал в Кубке ЕКВ.





В Польшу 35-летний доигровщик возвратился после отлучки в Турцию (в “Халкбанк” и “Галатасарай”). Ахрем заключил контракт на два года с “Вартой” из Заверче. В минувшем сезоне эта команда дебютировала в плюслиге и завершила чемпионат на 9-м месте.