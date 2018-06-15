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Глава КГК проинспектировал Оршанский район и признал, что до реализации обещаний Лукашено еще далеко

16.06.2018 09:50 — Разное | Партизан  
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Обновление производственного сектора, привлечение инвестиций, занятость населения. Александр Лукашенко еще в 2017 году много пообещал Оршнасокму району. Тогда Александр Лукашенко подчеркнул, что госорганы и местные власти должны показать, как за короткое время нужно развивать крупный и сложный регион. Вчера Председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов побывал в Орше, чтобы проверить, как выполняется поручение.

Чуть более года назад в Орше прошло выездное заседание Президиума Совета Министров, посвященное перспективам развития района до 2020 года. Позже появился комплексный план первоочередных мер его развития. В 2017–м Оршанский инструментальный завод находился на грани банкротства. Чтобы этого не допустить, разработали проект его модернизации. И к настоящему времени капитально отремонтировали большую часть кровли основного производственного корпуса, чтобы оборудование не плавало в лужах после дождя. Модернизировали 4 станка. Однако, по мнению Леонида Анфимова, прорывом это назвать сложно:

— Из 400 металлообрабатывающих станков практически все нуждаются в замене. Без этого современный высокоточный инструмент не выпустить. Необходимо менять допотопное оборудование в гальваническом цехе. Решать кадровую проблему. Классных специалистов зарплатой в 500 рублей не удержишь.

А что на других производствах? Если еще лет 15 назад на заводе «Легмаш» делали швейные машины, то после 2006–го, когда его под свое крыло взял БМЗ, производство заметно «потяжелело». Сейчас на «Легмаше», по словам его директора Сергея Колоса, идет масштабная модернизация:

— Кроме выпуска вспомогательного оборудования и комплектующих для БМЗ, мы освоили несколько инновационных экспортно ориентированных направлений. Уже делаем комплектующие для нефтегазовой промышленности, которые в основном продаются в Россию. Хотим выпускать литые изделия для железнодорожного подвижного состава. Кроме того, на наших площадях создается белорусско–чешское СП по производству баллонов для технических газов.

«Легмаш» сейчас работает эффективно, стабильно. У него хорошие финансовые показатели. Перспективным шагом Председатель КГК считает включение инструментального завода и завода «Легмаш» в Государственную программу инновационного развития Беларуси. Информация об этом появилась буквально на днях. Что же касается проекта развития всего Оршанского района, то его реализация Леонида Анфимова не удовлетворила:

— Выполнение поручения президента затягивается главным образом из–за отсутствия комплексной государственной программы. Да, есть план первоочередных действий. Но в разных сферах сейчас возникает слишком много проблем, которые без комплексного подхода не решить.

 
 
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Обновление производственного сектора, привлечение инвестиций, занятость населения. Александр Лукашенко еще в 2017 году много пообещал Оршнасокму району. Тогда...
 
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