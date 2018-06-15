Новый протест в Минске: жители против стройки в парке Дружбы народов

Сейчас в районе проходит общественное обсуждение градостроительного проекта на южную часть парка Дружбы народов и экологического доклада об этой территории. Поводом для встречи стало обращение в администрацию одной из общественных организаций города, но администрация района решила выяснить мнение всех жителей по поводу проекта и его экологической составляющей. Встречу начали разработчики документов — представители УП «Минскградо», которые зачитали экологический доклад.





realt.by что большинство пришедших на собрание людей не в курсе того, какие перемены намечаются. Поэтому жителям ещё раз пояснили: парк сохраняется, планируется его благоустройство (новое мощение дорожек, восстановление фонтана, который раньше был вблизи ул. Кульман – Богдановича, монтаж дополнительного детского игрового оборудования, озеленение, создание площадки для выгула собак). Затем начали поступать вопросы от присутствующих: «Что вы собираетесь строить?», «Сколько деревьев будете вырубать?» Оказалось, пишетчто большинство пришедших на собрание людей не в курсе того, какие перемены намечаются. Поэтому жителям ещё раз пояснили: парк сохраняется, планируется его благоустройство (новое мощение дорожек, восстановление фонтана, который раньше был вблизи ул. Кульман – Богдановича, монтаж дополнительного детского игрового оборудования, озеленение, создание площадки для выгула собак).





— Есть также план до 2023 года каблировать ЛЭП и построить закрытую электроподстанцию «Сторожевская» рядом с существующей, —– рассказала главный архитектор проектов УП «Минскградо» Светлана Сахарова. — Уже идёт проектирование. Реализация намеченного мероприятия ликвидирует санитарно-защитную зону, которая сейчас накрывает две трети южной части парка, что совсем некстати для территории массового отдыха.





На вопрос из зала, почему нельзя новое инженерное сооружение построить на месте существующего, чтобы избежать вырубки деревьев, специалист пояснила, что это невозможно технологически. Сначала рядом возводится новый закрытый объект, затем демонтируется старый. А освободившееся место будет озеленено и благоустроено.





Далее последовали вопросы о предлагаемом в ПДП строительстве физкультурно-оздоровительного объекта на месте нынешней охраняемой автостоянки на перекрёстке ул. Кульман – Карастояновой.





Авторы пояснили, что стоянка на 183 машины должна сохраниться, а над ней, на платформе, предлагается возвести двухэтажное сооружение, где разместится фитнес-центр, небольшой бассейн, детская студия. При этом не затрагивается ни одно дерево. Также специалисты «Минскградо» пояснили, что ранее территория автостоянки не входила в парковую зону, она включена в неё лишь недавно. Поэтому сейчас и обсуждается, размещать здесь какой-то объект или нет. По мнению проектировщиков, он здесь вовсе не лишний, ведь позволяет разнообразить досуг.





— Когда-то нам говорили, что в парке появится небольшое детское кафе, а в результате вырос ресторан в несколько этажей. Где гарантия, что и тут новый объект не расползется за границы стоянки? — послышались голоса из зала.





— Нам не нужен ФОК, оставьте место для отдыха, чтобы мы могли просто на скамейке посидеть, — выступила одна из жительниц. И начала рассказывать, как здорово организованы парковые зоны за границей, вспомнила Берлин и Париж.





Присутствующие поддержали её эмоциональное выступление.





— Значит, вы все против нового объекта над стоянкой? — уточнила первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская. — Тогда мы в протоколе собрания отметим ваше единогласное мнение по этому вопросу и приложим список с вашими фамилиями. А что насчёт стоянки: нужна она или нет?





— Тому, кто ставит там машины, наверное, нужна, — раздался голос из зала.





Но тут слово взяла ещё одна жительница:





— На следующей неделе будет презентация другого ПДП в Советском районе. Рядом с бассейном «Орлёнок» планируется строительство многоуровневого паркинга. Тогда зачем эта стоянка?





— А может ли альтернативой парковки быть просто парк? — поинтересовался молодой человек. — Наверное, это для всех было бы лучше.





— Давайте и это мнение отразим в протоколе, — предложила А. Санковская.





— Ещё хотелось бы знать, можем ли мы как-то влиять на благоустройство парка, предлагать свои идеи по организации пространства? — продолжал молодой человек.





— Если у вас есть конкретные идеи, можете изложить их, а мы ваше обращение передадим в УКС района, который будет готовить проект благоустройства южной части парка, — ответила А. Санковская. — В этом году выделены деньги на разработку проекта, в конце июня пройдёт тендер по выбору проектировщика. Обещаю, что когда будет готов эскиз (а это начальная стадия проектирования), мы обязательно его выложим на сайте администрации, вы сможете его изучить, высказать своё мнение, которое мы обязательно учтём в дальнейшей разработке.





Кто-то из жителей посоветовал ещё сделать общественный туалет, тем более что старый уже закрыт и не работает. Поинтересовались и питьевым источником.





— Его восстанавливать не будут, но наружную конструкцию оставят, поскольку она является неизменным атрибутом парка, — пояснила А. Санковская.



