﻿ Дело Бабченко: новые подробности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дело Бабченко: новые подробности

16.06.2018 09:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Задержан руководитель группы подозреваемых террористов. Служба безопасности провела брифинг, на котором заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар рассказал о том, как продвигается расследование дела журналиста Аркадия Бабченко.

СБУ назвала имя заказчика - это гражданин Украины Вячеслав Пивоварник, ему сообщили о подозрении. Кроме того, спецслужбы сообщили о задержании еще одного подозреваемого - гражданина Т, который, по словам следователей, возглавлял сформированную из трех человек группу террористов. 

С чего началось. В апреле СБУ узнала, что гражданин Украины Борис Герман разыскивает исполнителя для убийства журналиста Аркадия Бабченко. Для этого Герман связался с волонтером и участником АТО Алексеем Цымбалюком, который согласился встретиться, а потом обратился в правоохранительные органы и был привлечен к негласным следственным действиям, сообщает liga.net В ходе следствия выяснилось, что спецслужбы РФ планируют целую серию терактов в Украине, составив список потенциальных субъектов атак. СБУ решила продолжить негласные действия, а именно - контроль за совершением преступления в форме его имитации.

Как развивалось. В ходе следствия Служба установила личность человека, с которым Герман вступил в сговор и обсуждал детали совершения терактов - это гражданин Украины Пивоварник Вячеслав Александрович. Имя Пивоварника прозвучало на первом суде - по избранию меры пресечения для Германа. Тогда Герман назвал его "давним знакомым", который живет в Москве и "занимается в фонде товарища Путина организацией беспорядков в Украине".


Служба безопасности назвала Пивоварника российским куратором Германа и продемонстрировала фотографии переписки Германа с Пивоварником в мессенджере Telegram. 8 июня СБУ сообщила Пивоварнику о подозрении в организации и подготовке теракта. Сейчас правоохранительные органы устанавливают его точное местонахождение в России.

Тиводар заявил, что в мае 2018 года Герман, по приказу Пивоварника, перевез в Украину из России трех украинских граждан, которые в Ростове-на-Дону под руководством российских спецслужб прошли инструктаж и обучение для осуществления терактов.

Он продемонстрировал фрагмент переписки Пивоварника и Германа, в которой два человека обсуждают организацию перелета этих граждан по маршруту Ростов – Москва – Стамбул – Киев, в переписке представлены фото паспортов. 

13 июня сотрудники СБУ задержали Т., руководившего группой, сообщил Тиводар. При обыске у подозреваемого изъяли огнестрельное оружие и патроны. Задержанному сообщено о подозрении в незаконном обращении с оружием и организации терактов. О других членах группы в СБУ ничего не сказали: неизвестно задержаны ли они или нет.

Тиводар также сообщил, что Герман был посредником с помощью которого российские спецслужбы финансировали пророссийские политсилы в Украине. Он упомянул партию Разумная сила. Дозвониться до представителей этой партии по указанному на ее официальном сайте номеру телефона LIGA.net не удалось. 

В СБУ обратили внимание, что решение о выделении денег одобрялось на уровне высшего политического руководства РФ. В аудиозаписях звучит имя "Большой Вова Пу". Сам же Герман обозначает свои функции как "кассир".

На брифинге были продемонстрированы фрагменты аудиозаписей разговоров Германа с неназванным "свидетелем", в которых обсуждались планы по дестабилизации ситуации в Украине.

Что дальше. Аркадий Бабченко в Facebook написал, что множество представленных на брифинге доказательств российского следа - еще не все. По его мнению, в России в борьбе против Украины начали работать серьезно. "Еще ничего не кончилось", - написал Бабченко.

Теперь остается ждать завершения следствия и суда, который, судя по всему, будет непростым. Юристы прогнозируют возникновение в суде проблем с доказательной базой. Адвокат Виталий Титыч пояснил, что статья 271 УПК (контроль за совершением преступления) проблемная сама по себе. В статье указано, что имитация проводится в соответствии с определенным законодательством, а специального законодательства под имитацию - в Украине нет. В то же время силовики по-прежнему настаивают: продолжение операции помогло выйти на заказчиков в Москве.


 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержан руководитель группы подозреваемых террористов. Служба безопасности провела брифинг, на котором заместитель начальника Главного следственного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ну, артисты! 12 уголовных дел за мошенничество и злоупотребление служебным положением заведены против Миорской детской школы искусств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Единство
Прамень
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика