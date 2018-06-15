﻿ Ну, артисты! 12 уголовных дел за мошенничество и злоупотребление служебным положением заведены против Миорской детской школы искусств. 21.by
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Ну, артисты! 12 уголовных дел за мошенничество и злоупотребление служебным положением заведены против Миорской детской школы искусств

16.06.2018 09:28 — Разное | Партизан  
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Как рассказала журналистам заместитель председателя Полоцкого межрайонного комитета Госконтроля Татьяна Хитрова, при проверке детской школы искусств Полоцкого района и Миорской детской школы искусств выяснилось, что руководители допустили фиктивное зачисление учащихся, завышение часов педагогической нагрузки, что повлекло незаконную выплату заработной платы, пишут Витьбичи.

К примеру, по направлению «Народное творчество» (класс гитары и домры) в школу искусств Полоцкого района были зачислены 5 первоклассников из Богатырской базовой школы. Однако, как было установлено, они не могли посещать занятия в вечернее время, так как последний рейс школьного автобуса выполнялся намного раньше – в 15.20. Одной из учащихся района было выписано свидетельство об окончании школы искусств, хотя она вообще это учреждение не посещала.

Недостоверные сведения об учениках и проведенной работе вносились в протоколы заседаний педсоветов, в приказы, расписания, другие документы. И, как следствие, заработная плата начислялась незаконно. В школе искусств Полоцкого района за два учебных года выплатили из бюджета более 24 тысяч рублей фактически незаработанных денег. Примечательно, что при выполнении и перевыполнении планов работы преподаватели имеют возможность получать достойное вознаграждение – более тысячи рублей, заработанных честно! Но некоторые избрали другой путь – путь приписок и фальшивок. Все это стало возможным из-за отсутствия в данной сфере контроля со стороны вышестоящих органов, подчеркнула Т. Хитрова.


Она рассказала также, что по результатам контрольных мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены 16 работников школ искусств. Четверо освобождены от занимаемой должности. Возбуждено 12 уголовных дел за мошенничество и злоупотребление служебным положением против работников школы искусств Полоцкого района, в том числе против директора и его заместителя. К административной ответственности привлечен руководитель Миорской детской школы искусств. Незаконно полученные работниками школ денежные средства в сумме более 25 тысяч рублей возвращены в бюджет.

 
 
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Как рассказала журналистам заместитель председателя Полоцкого межрайонного комитета Госконтроля Татьяна Хитрова, при проверке детской школы искусств Полоцкого...
 
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