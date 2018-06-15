США расширили санкции

Правительство США ввело новые санкции в рамках глобального акта Магнитского, ограничив деятельность более десяти учреждений, причастных к многомиллионным коррупционным схемам в Демократической республике Конго. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.





Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввел санкции против 14-ти организаций по распоряжению президента.





Уточняется, что учреждения, которые попали в список санкций, связаны с израильским бизнесменом, алмазным миллиардером Дэном Гертлером. Против него еще в прошлом году были введены ограничения OFAC за участие в непрозрачных многомиллионных сделках по добыче ископаемых в Конго.





Санкции введены против компаний, которые позволили Гертлеру получить доступ к международной финансовой системе и получать прибыль от коррупции и злоупотреблений.









Акт Магнитского - это закон США, который содержит список российских чиновников, причастных к мошенничеству, преследованиям и нарушениям прав человека, в частности связанных с делом компании Hermitage Capital Management и смертью российского адвоката Сергея Магнитского. Закон был принят шесть лет назад, позже он получил статус глобального акта, который может применяться против граждан любой страны, нарушающих права человека.



