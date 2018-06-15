Стивена Хокинга похоронили между Ньютоном и Дарвином

сообщает ex-press.by Урна с прахом британского физика-теоретика и исследователя черных дыр Стивена Хокинга была заложена в специальную нишу в Уголке ученых между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в пятницу,ex-press.by









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«Здесь лежит тот, кто был смертным Стивеном Хокингом, 1942−2018», — выгравировано на могильном камне в полу аббатства.





Как отметил в своем поминальном выступлении королевский астроном Великобритании Мартин Рис, чьи слова приводит агентство Press Association, имя профессора Хокинга останется «в анналах науки». «Никто другой со времен [Альберта] Эйнштейна не сделал больше, чтобы углубить наше понимание пространства и времени», — добавил он.





В чтениях во время поминальной службы участвовали астронавт Тимоти Пик и актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Хокинга в драме Би-би-си. В церемонии захоронения останков ученого также приняли участие лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, американский физик и астроном, нобелевский лауреат Кип Торн, английский физик и ведущий научно-познавательных телепрограмм Брайан Кокс, комик Дэвид Уолльямс, американский музыкант Найл Роджерс и другие знаменитости из мира науки, политики и шоубизнеса.





В этот день был отправлен в космос специальный словесно-музыкальный радиосигнал с «посланием мира и надежды» со словами самого Хокинга, которые звучат на фоне музыкального посвящения покойному профессору, созданного греческим композитором Вангелисом (Эвангелосом Одиссеасом Папатанасиу). Этот сигнал распространила спутниковая антенна Европейского космического агентства (ЕКА) в испанском городе Себрерос к западу от Мадрида, направив его в сторону ближайшей к планете Земля черной дыры 1А 0620−00.





Ученый умер 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже — городе, в котором он более 50 лет вел научную деятельность.



