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Почему в Беларуси безосновательно настраивают местных жителей против инвестпроектов

16.06.2018 09:15 — Разное | Партизан  
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В последнее время наблюдается необоснованное настраивание населения против реализации инвесторами их проектов, нагнетание напряженности вокруг данных вопросов, считают специалисты.

Почему в Беларуси безосновательно настраивают местных жителей против инвестпроектов
Брестчане хотят изменить практику проведения общественных обсуждений
Эксперты отмечают, что с проблемами манипулирования общественным мнением и настраиванием местного населения против инвесторов и их проектов в последнее пришлось столкнуться «Амкадор-Маш» (строительство завода в Колодищах), компании «АйПауэр» (аккумуляторный завод в Бресте).

«По нашим оценкам, при реализации инвестпроектов общественность больше всего интересует, приведет ли это к ухудшению экологии, приведет ли это к изменениям их привычных условий жизни. Ну и, конечно, людей интересуют вопросы экономического развития той или иной местности (новые рабочие места, зарплата)», – отметил во время круглого стола председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.

По мнению эксперта, в Беларуси сегодня на достаточном уровне сформирована нормативно-правовая база для привлечения инвесторов, пишет Ежедневник. Однако те негативные тенденции, которые можно наблюдать сегодня в информационном пространстве, могут повлечь за собой нездоровую атмосферу вокруг инвестиционного климата в стране.

«Понятно, что общество имеет право спрашивать, сомневаться в чем-то, излагать свою точку зрения и в соответствии с законом просить те или иные уполномоченные органы перепроверить, – считает Александр Швец. – И даже если в работе инвестора будут найдены нарушения, их можно чаще всего устранить, не деформируя при этом саму идею проекта. Ну а если опасения общественности оказались неподтвержденными? Если проведены экспертизы, все проверено по несколько раз и в ряде инстанций?».

Интересы не совпадают

Как отметил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, инвесторы уже изначально обязуются не нарушать права граждан. По его словам, это прописано в инвестдоговорах.

«Что касаемо баланса интересов общества и инвестора, то с чем я сталкивался по ходу практики: если где-то нет предприятий и работы, а это особенно характерно для небольших районов, то и экология в таких случаях перестает быть определяющей», – сказал он.

Он также заметил, что для экономики и страны в целом инвестпроекты нужны, и активистам «палку здесь не стоит, наверное, перегибать».

К сожалению, интересы инвестора и местного населения, как правило, не совпадают, отметил в свою очередь и эксперт «БНПА», юрист Алексей Лукашев. На его взгляд, инвестор, идя на реализацию проекта, должен закладывать в смету, в расходную часть какие-то средства на работу со СМИ и населением, чтобы информировать людей, что это за проект, какие имеются у него плюсы и минусы.

Местная власть уходит от общения

Алексей Лукашев также обозначил еще одну проблему: нежелание местных властей общаться с населением, доводить до них информацию о том, к чему приведет реализация того или иного инвестпроекта.

«Я слежу за тем, что происходит в Бресте. Много замечаний от общественности, на которые людям надо конкретно отвечать», – сказал он.

Проблемы с местной властью признал и Александр Швец. Он считает, что местная власть, имея в руках все законодательные рычаги, не спешит быть тем рефери, чтобы максимально быстро разобраться в ситуации, разъяснить населению и разрядить накаленную обстановку.

Что с общественным мнением?

«Все не так просто и с общественным мнением, считает глава администрации  СЭЗ  «Могилев» Андрей Ярцев.

«Приведу пример: в Могилеве стали строить новый завод, люди стали жаловаться на шум, были проведены замеры, и оказалось, что шум издает ко всему прочему еще и старый асфальтовый завод, который существует с 1967 года. Но к этому шуму население привыкло, а вот шум от нового завода им помешал. Проблематика шума искусственно была выведена на уровень «социальной проблемы», в итоге завод прикрыли. То есть общественное мнение формируется зачастую очень странно», – отметил Ярцев.

При этом социолог из Института социологии Национальной академии наук Беларуси Роза Смирнова заметила на это, что люди просто не доверяют власти.

«В Бресте ведь все объясняли людям и по несколько раз. Но они не верят, они видят по телевизору, читают в новостях, что вокруг коррупция, и не доверяют уже никому», – сказала она.

На ее взгляд, нужно создавать хороший имидж предпринимателя, менять само общественное сознание. Однако, признают эксперты, общественное мнение – штука инертная и быстро не меняется.

«Инвестор посмотрит и скажет: ага, вы носитесь как с писаной торбой со своим общественным мнением, а в Казахстане – нет. Тогда мы поедем к ним. Нужно понимать, что экономические отношения развиваются год от года все быстрее, и мы должны здесь конкурировать и не проиграть в этой борьбе», – подчеркнул Швец.

В целом экспертами было отмечено, что если руководство страны ставит амбициозные задачи и хочет провести индустриализацию села, увеличить в два раза ВВП, возникает вопрос: готова ли Беларусь в информационном пространстве к этому процессу?

Поскольку информационная составляющая – ключевой элемент конкурентоспособности как отдельных предприятий и отраслей, так и всей экономики страны в целом. А пока у нас еще не выработалась практика противодействия информационным войнам в экономической области.


 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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