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Государство пытается избавиться от акций ОАО «БАТЭ»

16.06.2018 09:15 — Разное | Партизан  
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При этом сохранить контрольный пакет и получить инвестиций на 80 млн долларов

В перечень для проведения в 2018 году работ по продаже на аукционах и по конкурсу принадлежащих Республике Беларусь акций хозяйственных обществ, расположенных на территории Минской области, включено ОАО БАТЭ – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».

Государству в лице Министерства промышленности принадлежит сейчас 98,9% акций общества. На продажу выставляется пакет в 48,9 % акций (с сохранением в собственности Республики Беларусь пакета акций в размере 50% + 1 акция).

Инвестором, по мысли инициаторов продажи, должна быть транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве широкой гаммы автокомпонентов, с помощью которого будет осуществлено улучшение технического уровня участников холдинга, а также выход на новые рынки сбыта.

Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта участников холдинга должен быть не менее 80 млн долларов США (окончательная сумма будет уточнена при проведении переговоров с инвестором).

Продажа акций сопровождается рядом дополнительных условий.

Напомним, что принадлежащие государству акции БАТЭ пытаются сбыть уже пятый год подряд. Начинали в 2014 году с 25% акций и вот теперь дошли почти до половины.

Но пока ни одна «транснациональная корпорация» не соблазнилась.
 
 
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При этом сохранить контрольный пакет и получить инвестиций на 80 млн долларов
 
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