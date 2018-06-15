Государство пытается избавиться от акций ОАО «БАТЭ»

В перечень для проведения в 2018 году работ по продаже на аукционах и по конкурсу принадлежащих Республике Беларусь акций хозяйственных обществ, расположенных на территории Минской области, включено ОАО БАТЭ – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты».





Государству в лице Министерства промышленности принадлежит сейчас 98,9% акций общества. На продажу выставляется пакет в 48,9 % акций (с сохранением в собственности Республики Беларусь пакета акций в размере 50% + 1 акция).





Инвестором, по мысли инициаторов продажи, должна быть транснациональная корпорация, специализирующаяся на производстве широкой гаммы автокомпонентов, с помощью которого будет осуществлено улучшение технического уровня участников холдинга, а также выход на новые рынки сбыта.





Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта участников холдинга должен быть не менее 80 млн долларов США (окончательная сумма будет уточнена при проведении переговоров с инвестором).





Продажа акций сопровождается рядом дополнительных условий.





Напомним, что принадлежащие государству акции БАТЭ пытаются сбыть уже пятый год подряд. Начинали в 2014 году с 25% акций и вот теперь дошли почти до половины.





Но пока ни одна «транснациональная корпорация» не соблазнилась.