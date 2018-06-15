За полтора месяца на стройке в Несвиже нашли останки более 500 человек

Поисковый батальон начал работать 2 мая и за первые три недели из земли были извлечены останки более 150 человек. На сегодняшний день, как сообщили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского района, эта цифра увеличилась более чем в три раза,МЛЫН.BY .