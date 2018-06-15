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Сотрудники Красного креста будут следить за безопасностью на воде

16.06.2018 11:18 — Разное | ОНТ  
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В жару на пляжах Гродно будут дежурить волонтёры Красного креста. На время эти люди станут буквально глазами и ушами профессиональных спасателей.

Совместный проект ОСВОДа и Красного Креста реализуется в Беларуси впервые. Пока в качестве пилотного в нем участвует один пляж. Озеро Юбилейное – самое популярное место отдыха жителей Гродно. В выходные здесь собираются сотни людей. Спасателей же всего десять. Уследить за всеми сложно. Теперь же в самые жаркие дни вместе с сотрудниками ОСВОДа дежурить будут и волонтёры. Если проект окажется успешным, патрули добровольцев появятся на всех пляжах города, выйдут и в районы.

Егор Шавлюкевич, водолаз-спасатель спасательной станции «Юбилейная»: «Необходимо, чтобы кто-то ещё кроме спасателей наблюдал и в любой момент мог сообщить о каком-либо происшествии, которое может произойти на воде. Рады в летний сезон любой помощи, потому что на пляже находится более тысячи человек».
Валерий Краевский, специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста: «Мы выходим на дежурство при температуре более 30°C. Оказываем помощь ОСВОДу в патрулировании пляжа, в информировании населения в профилактических целях, как правильно вести себя на водоёмах. Прямо на пляже мы разворачиваем свой пункт и обучаем население оказанию первой помощи».

В будущем такие патрули могут появиться и на других пляжах страны. Кроме того, в знойную погоду Красный крест развернет на центральных улицах Гродно пункты с прохладной питьевой водой.

 
Теги: Гродно
 
 
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​В жару на пляжах Гродно будут дежурить волонтёры Красного креста. На время эти люди станут буквально глазами и ушами профессиональных спасателей.
 
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