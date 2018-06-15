"Засада" возле кафе, или история одного задержания



Иллюстративное фото

опубликовал рассказ из «первых уст» молодого бобруйчанина, который описывает свой опыт столкновения с правоохранителями и пребывание в изоляторе временного содержания:сказал я им.Однако эффекта это не произвело.Мы пришли в отделение, там на меня составили протокол. Людей было очень много – выдался конец рабочей недели. Я не видел, чтобы кто-нибудь лежал или вел себя неадекватно. Некоторым посчастливилось заплатить штраф на месте и выйти. Я же сидел и ждал. Глядя на «умные» лица в погонах, я понимал, что этим людям максимум, что можно доверить – это вспахать поле или огород. А им доверили власть. Власть!Продержав пять часов, меня отвезли в ИВС. Так что же это получается? Выпив в отведенном для этого месте, я выхожу на улицу и уже становлюсь злостным нарушителем закона?В России, не только в Москве, никто на тебя внимания не обращает. Если ты не буянишь, конечно. И я заметил, что там полиция заинтересована ловить действительно преступников, а не тех, кто идет с запахом алкоголя со свадьбы или из кафе. Я уже молчу про такие страны, как Испания, Италия, где каждый вечер по улицам с бокалами различных коктейлей ходят люди.Я представляю лицо какого-нибудь немца, переступи он порог нашего изолятора…Дальше хочется обратить внимание на условия содержания в ИВС. К конвоирам, которые там работают, в принципе никаких вопросов. Они как охранники в магазинах: открыли – закрыли дверь. А вот что касается состояния камер, то слово «ужасное» – очень мягкое. Тем, кто читал «Архипелаг ГУЛАГ», будет с чем сравнить сегодняшние условия – с тем «нелегким» временем.Во-первых, стены камер сделаны таким образом, чтобы угнетать психику. А если кто-то упадет, потеряв сознание, то так называемая «шуба» мало оставляет шансов выжить, если об нее удариться.Во-вторых, матрац и подушка резиновые. В-третьих, туалет представляет собой ведро с крышкой. Туда ходят по маленькой и большой нужде. Оно стоит в углу камеры. И в этих условиях должен находиться человек, выпивший в кафе какое-то количество пива, и который, возвращаясь домой, был задержан нашей милицией…Правоохранители видимо думают, что таким образом они избавили общество от преступного элемента. Когда я рассказываю это друзьям из других стран, то они просто не верят и смеются. Сколько будет еще продолжаться дежурство патрульных возле кафе и ночных клубов?…»То есть – сколько будет продолжаться это беззаконие? – добавим мы от себя.