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Бывший глава предвыборного штаба Трампа отправлен за решетку
Фото: Reuters
Манафорт обвинен в том, что, находясь под домашним арестом, он пытался тайно связаться со свидетелями по его делу и повлиять на их показания.
Суд над Манафортом по обвинению в отмывании денег и незаконном лоббировании должен начаться в сентябре. Другие судебные слушания - по обвинению в уклонении от налогов, как ожидается, начнутся уже в июле. До начала слушаний он останется в тюрьме.
Если Пола Манафорта признают виновным, его ждет длительный срок тюремного заключения.
Последние обвинения против политтехнолога были выдвинуты в минувшую пятницу 8 июня. Его и россиянина Константина Килимника обвинили в противодействии правосудию в период с февраля по апрель 2018 года.
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Суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку.
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