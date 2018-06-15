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Бывший глава предвыборного штаба Трампа отправлен за решетку

16.06.2018 11:05 — Разное | UDF  
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Фото: Reuters
Суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку за нарушение условий пребывания под домашним арестом. Против бывшего руководителя кампании Дональда Трампа выдвинуты новые обвинения — в давлении на свидетелей по его делу, которым он писал шифрованные сообщения в мессенджерах.

Манафорт обвинен в том, что, находясь под домашним арестом, он пытался тайно связаться со свидетелями по его делу и повлиять на их показания.

Суд над Манафортом по обвинению в отмывании денег и незаконном лоббировании должен начаться в сентябре. Другие судебные слушания - по обвинению в уклонении от налогов, как ожидается, начнутся уже в июле. До начала слушаний он останется в тюрьме.

Если Пола Манафорта признают виновным, его ждет длительный срок тюремного заключения.

Последние обвинения против политтехнолога были выдвинуты в минувшую пятницу 8 июня. Его и россиянина Константина Килимника обвинили в противодействии правосудию в период с февраля по апрель 2018 года.

 
 
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Суд в Вашингтоне отправил бывшего руководителя избирательной кампании Трампа за решетку.
 
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