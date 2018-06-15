Бывший глава предвыборного штаба Трампа отправлен за решетку

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Против бывшего руководителя кампаниивыдвинуты новые обвинения — в давлении на свидетелей по его делу, которым он писал шифрованные сообщения в мессенджерах.Манафорт обвинен в том, что, находясь под домашним арестом, он пытался тайно связаться со свидетелями по его делу и повлиять на их показания.Суд над Манафортом по обвинению в отмывании денег и незаконном лоббировании должен начаться в сентябре. Другие судебные слушания - по обвинению в уклонении от налогов, как ожидается, начнутся уже в июле. До начала слушаний он останется в тюрьме.Еслипризнают виновным, его ждет длительный срок тюремного заключения.Последние обвинения против политтехнолога были выдвинуты в минувшую пятницу 8 июня. Его и россиянина Константина Килимника обвинили в противодействии правосудию в период с февраля по апрель 2018 года.