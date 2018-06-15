"Месть Сталина": как белорусы борются с опасным растением

Во времена Сталина это растение, которое чрезвычайно быстро растет, считали прекрасным кормом для животных. Однако позже выяснилось, что из-за него в молоке появляются вредные вещества.Сейчас, пожалуй, все понимают опасность борщевика, но искоренить его полностью пока не удается.Подробности – в видеоматериале.