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"Месть Сталина": как белорусы борются с опасным растением
Битва за урожай – впереди. А сейчас в самом разгаре битва с врагом № 1 на полях – борщевиком.
Во времена Сталина это растение, которое чрезвычайно быстро растет, считали прекрасным кормом для животных. Однако позже выяснилось, что из-за него в молоке появляются вредные вещества.
Сейчас, пожалуй, все понимают опасность борщевика, но искоренить его полностью пока не удается.
Подробности – в видеоматериале.
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Битва за урожай – впереди. А сейчас в самом разгаре битва с врагом № 1 на полях – борщевиком.
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