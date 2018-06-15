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Сколько зарабатывают в час кассиры супермаркетов Минска и Риги

16.06.2018 10:50 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Риге вакансий по трудоустройству в супермаркетах больше, чем желающих там работать. Разбираемся, почему это так, и обстоят дела в Минске.

Зарплаты в супермаркетах в Риге вдвое ниже среднего оклада по стране. Условия труда – далеки от идеальных, при этом сотрудников просят дополнительные часы. Таковы выводы журналистского расследования, проведенного программой латвийского телевидения «Запрещенный прием», сообщает lsm.lv.

В латвийском Maxima предлагают зарплату в 350 евро на руки (2.52 доллара в час). Rimi и Mego – 375 евро (2.7 доллара/час). Kesko Senukai и Dino Zoo предлагают 475 евро в месяц (3.41 доллара в час). Promo Cash&Carry предлагает 500 евро «на руки» при любых условиях (3.62 доллара в час).

Меньше всего платят в сетях Top и Alko Market – 320 и 300 евро соответственно (2.31 и 2.17 доллара в час), но предлагают систему премирования.

В Латвии на конец 2017-го средняя зарплата «на руки» составляла почти 700 евро. Крупные супермаркеты вместо повышения заработных плат предлагали бонусы в виде оплаты питания, скидок в магазинах, оплаты жилья и стипендии студентам. При этом на сегодня, работников все еще не хватает – не все готовы работать за зарплату в половину средней.

А много ли платят в супермаркетах Беларуси?

Для эксперимента «Салiдарнасць» взяла крупные сети: Евроопт, Бруснічка, Соседи, Рублевский и Green. На официальных сайтах компаний по данным на конец мая размер зарплаты не указан. Попытались связаться с отделом кадров по e-mail, но это тоже не дало результата.

Сколько зарабатывают в час кассиры супермаркетов Минска и Риги

Поэтому пошли с другой стороны. Объявление в метро сообщает, что кассир в Евроопте и Бруснічке получает от 600 до 1000 рублей. По телефону в отделе кадров предлагают оплачиваемую учебу – до 400 рублей в месяц. После стажировки обещают зарплату от 600 до 950 рублей. 950 получите, только если выполните все плановые показатели.

Выбирать место работы можно самостоятельно, новых объектов предостаточно. Для чистоты эксперимента мы учитывали только оклад «на руки»: за 180 часов – 600 рублей (15 смен по 12 часов), 1.66 доллара за час.

Объявление на супермаркете «Соседи» обещает кассирам зарплату в 660 рублей. Звоним в отдел работы с персоналом – да, действительно, 660 рублей, с возможностью премирования и переработок. Учеба тоже оплачивается – до 400 рублей. Итого – 660 рублей за 180 часов, 1.83 доллара в час.

В газетной рекламе сети Green указывают зарплату от 788 рублей. Звоним в отдел работы с персоналом. Цифра чуть скромнее – 700 рублей гарантировано плюс плавающие премии. Учить вас не будут: нужен или опыт работы, или образование (достаточно курсов). 700 рублей за 180 часов – 1.93 доллара в час.

И сеть магазинов «Рублевский». Там предлагают четырехдневное неоплачиваемое обучение с последующим трудоустройством. Объявление обещает зарплату до 620 рублей. По телефону говорят: «от 500 рублей». Это 1.34 доллара в час.

Выходит, что условия в крупных сетях в Беларуси хуже, чем в Риге – зарплата меньше в среднем в два раза, а работать нужно больше. При этом белорусские кассиры получают зарплату ниже средней по стране: в апреле она составила 921 рубль.

 
Теги: Минск
 
 
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В Риге вакансий по трудоустройству в супермаркетах больше, чем желающих там работать.
 
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