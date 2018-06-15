|
Британские СМИ сравнили болельщиц России и Саудовской Аравии
Фото: Reuters
Отмечается, что автор материала отметил колоссальный контраст между представительницами двух стран. Россиянки пришли на стадион в откровенных топах с национальной символикой, а их лица украшал макияж, когда как поклонницы футбола из Саудовской Аравии были на игре в паранджах, масках и шарфах.
Отмечается, что болельщицам из Саудовской Аравии впервые разрешили смотреть футбол на стадионе в январе 2018 года.
Сборная России победила команду Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира — 2018 со счетом 5:0.
Ранее сообщалось, что сборная России может выйти в плей-офф ЧМ-2018 после матча с Египтом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британское издание Daily Mail проанализировало внешний вид болельщиц сборных России и Саудовской Аравии по футболу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)