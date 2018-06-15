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Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду

16.06.2018 10:41 — Разное | UDF  
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Андрей Малахов
Экс–участник телепроекта "Дом-2" Вальтер Соломенцев похитил детей у своей беременной супруги Галины. Безутешная женщина пришла за помощью к Андрею Малахову.

В студии передачи "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" разгорелись нешуточные страсти. Экс-священнослужитель в компании своей любовницы Олеси Лисовской объяснял Галине перед всей страной, куда и зачем он увез двоих сыновей.

"Позвонила мне в полвторого, сказала, что несколько дней больна, не может не только заботиться о детях, но и ходить", – пояснил Вальтер Соломенцев свои мотивы. В тот момент Соломенцев находился в Санкт-Петербурге, но после просьбы жены, которая, к слову, ждет от него третьего ребенка, приехал к ней чтобы присматривать за малышами.

Галина вернулась из госпиталя и не обнаружила детей дома. Вальтер без предупреждения забрал наследников в Северную столицу.

Женщина безуспешно пыталась найти супруга, постоянно звонила ему. Вальтер поднимал трубку, но не рассказывал, где находится. Позже Галина выяснила, что Соломенцев вместе с мальчишками проживает вместе со своей бывшей любовницей Олесей Лисовской.

В студии Вальтер заявил, что в его новом доме малышам будет горазда лучше, так как те впервые за долгое время оказались в спокойной и дружелюбной обстановке. В доказательство мужчина продемонстрировал видеозапись, на которой мальчики по очереди нежно целуют Лисовскую в щеку. Галина не смогла спокойно смотреть на своих детей в объятиях разлучницы, она разрыдалась и попыталась уйти со съемочной площадки.

Олеся опровергла слова экс-священника, она отметила, что их связывает только дружба. Они вместе с детьми встречались всего лишь раз для передачи документов. Именно тогда и было сделано видео, которым бравирует Вальтер.

Галина поведала, что приезжала в Питер чтобы вернуть детей. Найти адрес ей помог адвокат Вячеслав Санников. Юрист появился на передаче с намерением поддержать Галину. Как только Санников вошел в студию, на него накинулся Вальтер и ударил его в лицо.

Присутствующие отметили, что в ситуацию пора вмешаться сотрудникам органов опеки - ведь родителя ведут себя крайне неадекватно. Соломенцев пригрозил супруге, что заберет мальчишек через суд. Андрей Малахов осадил деловитого экс-священника. Ведущий заявил, что если дело дойдет до Фемиды, то он первый будет свидетельствовать против Вальтера. Замечание Малахова сразу успокоило разгоряченного мужчину.

 
 
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В студии передачи "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" разгорелись нешуточные страсти.
 
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