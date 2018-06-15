Эротическую продукцию запретили продавать на рынках в Беларуси‍

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Правительством внесены изменения в правила создания и функционирования рынков в Беларуси. Соответствующее постановление утверждено Советом Министров 14 июня.Постановлением запрещается продавать на рынках не только эротическую продукцию, но и продукцию по сексуальному и половому воспитанию детей и подростков.Кроме того, теперь на рынках те торговые зоны, в которых продается продукция физических лиц, будут обозначаться специальной вывеской с информацией, что на данную ​​продукцию отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность. При этом физлицам разрешено получать на рынке рабочее место только по результатам прохождения флюорографии.Вместе с запретом на продажу эротической продукции введен запрет для физлиц продавать кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию и консервированные продукты собственного приготовления. Для них администрациям рынков поручено предусмотреть соответствующие торговые места и торговые зоны.