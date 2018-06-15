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Через две недели белорусов ожидают сразу четыре выходных
Фото: nn.by
3 июля в этом году приходится на вторник, поэтому рабочий день 2 июль (понедельник) перенесен на 7 июля (субботу), пишет
Таким образом выходными будут сразу четыре дня: с 30 июня по 3 июля (суббота — вторник).
Других переносов до декабря не предусматривается. Рабочий день с 24 декабря (понедельник) будет перенесен на 22 декабря (субботу), а 31 декабря (понедельник) на субботу 29 декабря.
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Других переносов до декабря не предусматривается.
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