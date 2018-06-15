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Части авто по всей дороге. В Москве произошло серьёзное ДТП
Иллюстративное фото
Как следует из видеоролика с места происшествия, в результате аварии погиб человек. По словам очевидцев, пострадавших забрал вертолёт.
На кадрах также видно, что машины получили серьёзные повреждения, а части авто разбросало по всей проезжей части.
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На Кутузовском проспекте в Москве произошло серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей.
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