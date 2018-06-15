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Задержан бывший директор "Беларусьфильма"?

16.06.2018 09:28 — Разное | UDF  
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Олег Сильванович. Фото: СТВ
Об этом сообщил сценарист Андрей Курейчик. Официального подтверждения этой информации пока нет.

«Задержан бывший директор киностудии «Беларусьфильм» Олег Сильванович. Такая информация...», - написал в Фейсбуке известный белорусский сценарист Андрей Курейчик.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, в мае в отношении бывшего гендиректора РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» Олега Сильвановича было возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК) при использовании бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на производство полнометражного игрового фильма «С 8 марта, мужчины».

МВД сообщало, что в 2012 году между Министерством культуры Беларуси и РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» был заключен договор на совместное производство и использование фильма «С 8 марта, мужчины» общей стоимостью почти 3 000 000 белорусских рублей ($ 1 500 000).

Обладателем исключительного права на фильм и иных имущественных прав выступило Министерство культуры, которое затратило из бюджета на производство фильма более 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000), киностудия выделила собственных средств почти 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000).

В апреле 2013 года бывший гендиректор от лица киностудии заключил договор на производство фильма с российским субъектом ООО «Москит», которым инвестировано в создание фильма более 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000).

«Впоследствии руководитель киностудии, злоупотребляя служебными полномочиями, умышленно заключил в октябре 2013 года договор с третьим лицом (тоже российский субъект хозяйствования) на кинотеатральный показ указанного фильма на территории всего мира, а в январе 2014 года подписал дополнительное соглашение о передаче им исключительного права на фильм», — сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

 
 
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Об этом сообщил сценарист Андрей Курейчик.
 
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