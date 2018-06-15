

Олег Сильванович. Фото: СТВ

написал визвестный белорусский сценаристКак ранее сообщал сайт, в мае в отношении бывшего гендиректора РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм»было возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями (ч. 3 ст. 424 УК) при использовании бюджетных средств, выделенных Министерством культуры на производство полнометражного игрового фильма «С 8 марта, мужчины».МВД сообщало, что в 2012 году между Министерством культуры Беларуси и РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» был заключен договор на совместное производство и использование фильма «С 8 марта, мужчины» общей стоимостью почти 3 000 000 белорусских рублей ($ 1 500 000).Обладателем исключительного права на фильм и иных имущественных прав выступило Министерство культуры, которое затратило из бюджета на производство фильма более 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000), киностудия выделила собственных средств почти 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000).В апреле 2013 года бывший гендиректор от лица киностудии заключил договор на производство фильма с российским субъектом ООО «Москит», которым инвестировано в создание фильма более 1 000 000 белорусских рублей ($ 500 000).— сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД