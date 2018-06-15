Нацбанк: Долги госпредприятий достигли 3,2 млрд рублей, угрожая финансовой стабильности страны

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Таблица: Нацбанк

Объем проблемных активов государственных предприятий на 1 января 2018 года достиг 3,2 млрд рублей, увеличившись за год на 0,1 млрд, удельный вес в проблемных активах банковского сектора составил 58%.— констатирует Нацбанк. По результатам текущих оценок доля всех обязательств госпредприятий — крупнейших кредитных заемщиков, которые с высокой степенью вероятности не смогут рассчитываться по ним самостоятельно, составила 14% по отношению к ВВП.констатировал регулятор.