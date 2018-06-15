Президент США Дональд Трамп не намерен пользоваться своим правом на помилование в отношении тех граждан, чья вина будет доказана судом по итогам "дела о России", заявил телеканалу CNN его адвокат Рудольф Джулиани.

"Дайте мне прямо сейчас все объяснить. Он не собирается помиловать кого-либо в этом расследовании, но он также и не будет отказываться от своего права помилования в случае вынесения несправедливого приговора, если ему доложат о нем после завершения расследования", - заявил Джулиани в эфире телеканала.

Адвокат американского президента также заявил, что лично рекомендовал Трампу отказаться от помилований.

"Я сказал ему, что ему не следует кого-либо помиловать", - отметил он.