Президент США Дональд Трамп допустил ряд колких замечаний в адрес союзников по G7 в ходе саммита в Канаде, сообщает газета "Уолл-стрит джорнэл".

Как рассказали газете люди, присутствовавшие на двухдневном саммите, Д.Трамп резко высказывался по вопросам иммиграции, терроризма и другим проблемам.

Так, высокопоставленный источник в ЕС сообщил газете, что Д.Трамп назвал иммиграцию большой проблемой для Европы, а затем, обратившись к премьеру Японии Синдзо Абэ, сказал: "Синдзо, у тебя нет этой проблемы, но я могу послать тебе 25 млн мексиканцев и тогда ты очень скоро уйдешь со своей работы".

Источник газеты рассказал, что среди присутствовавших чувствовалось раздражение, но "все пытались быть рациональными и спокойными".

В другой раз, в ходе обсуждения Ирана и терроризма, рассказал источник, Д.Трамп заявил президенту Франции Эмманюэлю Макрону: "Ты должен быть знаком с этим (с проблемой терроризма - ИФ), Эмманюэль, потому что все террористы в Париже".

Ранее СМИ уже писали о заявлениях Д.Трампа на саммите G7. Так, в четверг американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Д.Трамп заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским, потому что все жители там говорят по-русски.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли президент США лидерам G7, что считает Крым российской территорией.

Саммит G7 прошел в Канаде 8-9 июня 2018 года. Д.Трамп после саммита отказался от одобрения текста итогового коммюнике, объяснив это недовольством заявлениями премьера Канады Джастина Трюдо.