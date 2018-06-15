Самые крупные «покупки», которые совершили 5 главных ИТ-гигантов (инфографика)

У технологических стартапов есть три варианта развития: их поглощает более влиятельная компания, они выходят на биржу или умирают. В первом случае самыми желанными покупателями являются компании «Большой пятёрки» — влиятельные ИТ-гиганты Alphabet (родительская компания Google), Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. По данным Crunchbase News , совокупная капитализация этих компаний составляет около $3,9 трлн. И если между собой они способны конкурировать на равных, то ещё неокрепшие стартапы вместе со своими талантами и технологиями обычно просто становятся частью одного из них — таков естественный отбор.





В целом «Большая пятёрка» составляет относительно небольшую долю всех сделок слияния и поглощения на рынке. Таблица ниже иллюстрирует количество приобретений, сделанных этими пятью компаниями, за период с 2007 по 2017 год, в то время как на Crunchbase ежегодно регистрируются тысячи таких сделок. Но количество вполне компенсируется суммой: в долларовом выражении сделки «пятёрки» составляют львиную долю всех крупных приобретений. Выше показаны самые масштабные покупки каждой из этих компаний. Анализ основан на данных Crunchbase, который его авторы сверяли с новостными ресурсами и информацией из отчётов компаний в регулирующие органы.

Apple

Несмотря на то, что Apple — самая «дорогая» из компаний, её приобретения не только одни из наименьших по размеру, но и самые засекреченные. Величина большинства её сделок, которые можно найти на на Crunchbase и в иных источниках, не указывается, что демонстрирует скрытность Apple и её стремление разрабатывать свои продукты преимущественно внутри компании.

На сегодняшний день самой серьёзной сделкой Apple стало приобретение контрольного пакета акций Beats Electronics на сумму $3 млрд — эта компания наиболее известна как производитель ярких беспроводных наушников. Но внимание титана привлекли не они, а, скорее, её стриминговый сервис: по словам СЕО Apple Тима Кука, это был первый качественный сервис, предлагающий музыку по подписке. В таблице ниже — ещё несколько самых значимых сделок компании.





Amazon

Сложно найти отрасль, в которой каким-либо образом не была бы представлена Amazon, будь то веб-хостинг, интеллектуальные дверные звонки, онлайн-торговля книгами или продажа повседневных товаров вроде батареек и полотенец.

В июне 2017 года Amazon отдала $13,7 млрд за сеть супермаркетов Whole Foods, что позволило гиганту онлайн-шопинга обосноваться ещё и в реальных магазинах. Сделка с Whole Foods самая большая, но не единственная трата Amazon на компании, специализирующиеся на торговле: ей также принадлежат Quidsi (родительская компания Diapers.com и Soap.com первой внедрила бесплатную двухдневную доставку, которой славится Amazon Prime), ритейлер одежды, обуви и аксессуаров Zappos, а также ближневосточный онлайн-магазин Souq.com.





Alphabet

В плане приобретений и корпоративных венчурных инвестиций из всех пяти компаний Alphabet является самой активной. Также это компания с самой сложной корпоративной структурой. Большую часть покупок Alphabet совершила именно её дочерняя компания Google.

При том объёме ресурсов, которые корпорация вложила в слияния и приобретения, эти сделки не всегда шли ей на пользу. Среди самых дорогих «холостых выстрелов» оказалась Nest Labs, за которую она отдала $3,2 млрд, и к этому нужно добавить ещё $555 млн, потраченных на Dropcam (впоследствии преобразованную в подразделение Nest Labs по изготовлению систем видеонаблюдения). Nest не смогла выйти на ожидаемую прибыль и достичь лидирующего положения на рынке домашней автоматизации, уступив другим игрокам, например, Honeywell. Кроме того, в сфере домашней безопасности, умных звонков и замков на пятки ей наступает множество дерзких стартапов.

Поэтому, с точки зрения окупаемости наилучшей покупкой Alphabet можно считать YouTube, принадлежащий Google. И хотя прибыль YouTube не разглашается, по некоторым подсчётам публичного рынка видеостриминговый сервис может оцениваться в $100 млрд.





Microsoft

Недавно Microsoft приобрела крупнейшую систему контроля версий и онлайн-платформу для хостинга ИТ-проектов GitHub за $7,5 млрд. И судя по всему, своими объёмными сделками она любит подразнить Apple: как и с GitHub, о покупке LinkedIn более чем за $26 млрд в 2016 году она объявила в день открытия конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference. Также стоит отметить, что Microsoft участвует в наибольших слияниях и поглощениях по сравнению с другими компаниями «Большой пятёрки».





Facebook

В отличие от компаний выше, Facebook больше других бросает в крайности: её сделки либо огромны, либо относительно «мизерны». Некоторые наиболее значимые приобретения Facebook наглядно показывают, как можно купить почти несокрушимое лидерство на отдельных рынках. Хотя сделки с Instagram и WhatsApp в своё время не произвели сенсацию, теперь они служат поучительным примером для сегодняшних и будущих антимонопольных регуляторов.

Несмотря на это, история слияний и поглощений Facebook также может преподать урок тем компаниям, которых мучает дилемма «покупать или создавать». Иногда оказывается более разумным купить компанию (что не менее важно, вместе с командой), чем с нуля создавать отдельные функции. Многие из небольших сделок, перечисленных в диаграмме, показывают, что Facebook предпочитает покупать.

Значение сделок «Большой пятёрки»

Пятёрка этих компаний на вершине «пищевой цепочки» ИТ-индустрии играет особую роль, и не только как источник сказочной прибыли для венчурных фондов. В настоящее время Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft входят в число самых мощных компаний, и сделки с их участием приоткрывают часть их пути к достижению выдающихся результатов. Хотя некоторые сделки выглядят неожиданными, следует помнить, что целые компании не приобретают без должной причины. Эти сделки своевременны и обусловлены стратегией. И когда они заключаются, можно делать выводы о дальнейших планах компании.