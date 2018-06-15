ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самые крупные «покупки», которые совершили 5 главных ИТ-гигантов (инфографика)

16.06.2018 10:00 — Разное | dev.by  
Размер текста:
A
A
A

У технологических стартапов есть три варианта развития: их поглощает более влиятельная компания, они выходят на биржу или умирают. В первом случае самыми желанными покупателями являются компании «Большой пятёрки» — влиятельные ИТ-гиганты Alphabet (родительская компания Google), Amazon, Apple, Facebook и Microsoft. По данным Crunchbase News, совокупная капитализация этих компаний составляет около $3,9 трлн. И если между собой они способны конкурировать на равных, то ещё неокрепшие стартапы вместе со своими талантами и технологиями обычно просто становятся частью одного из них — таков естественный отбор.

Самые крупные «покупки», которые совершили 5 главных ИТ-гигантов (инфографика)

В целом «Большая пятёрка» составляет относительно небольшую долю всех сделок слияния и поглощения на рынке. Таблица ниже иллюстрирует количество приобретений, сделанных этими пятью компаниями, за период с 2007 по 2017 год, в то время как на Crunchbase ежегодно регистрируются тысячи таких сделок. Но количество вполне компенсируется суммой: в долларовом выражении сделки «пятёрки» составляют львиную долю всех крупных приобретений. Выше показаны самые масштабные покупки каждой из этих компаний. Анализ основан на данных Crunchbase, который его авторы сверяли с новостными ресурсами и информацией из отчётов компаний в регулирующие органы.

Apple

Несмотря на то, что Apple — самая «дорогая» из компаний, её приобретения не только одни из наименьших по размеру, но и самые засекреченные. Величина большинства её сделок, которые можно найти на на Crunchbase и в иных источниках, не указывается, что демонстрирует скрытность Apple и её стремление разрабатывать свои продукты преимущественно внутри компании.

На сегодняшний день самой серьёзной сделкой Apple стало приобретение контрольного пакета акций Beats Electronics на сумму $3 млрд — эта компания наиболее известна как производитель ярких беспроводных наушников. Но внимание титана привлекли не они, а, скорее, её стриминговый сервис: по словам СЕО Apple Тима Кука, это был первый качественный сервис, предлагающий музыку по подписке. В таблице ниже — ещё несколько самых значимых сделок компании.

Самые крупные «покупки», которые совершили 5 главных ИТ-гигантов (инфографика)

Amazon

Сложно найти отрасль, в которой каким-либо образом не была бы представлена Amazon, будь то веб-хостинг, интеллектуальные дверные звонки, онлайн-торговля книгами или продажа повседневных товаров вроде батареек и полотенец.

В июне 2017 года Amazon отдала $13,7 млрд за сеть супермаркетов Whole Foods, что позволило гиганту онлайн-шопинга обосноваться ещё и в реальных магазинах. Сделка с Whole Foods самая большая, но не единственная трата Amazon на компании, специализирующиеся на торговле: ей также принадлежат Quidsi (родительская компания Diapers.com и Soap.com первой внедрила бесплатную двухдневную доставку, которой славится Amazon Prime), ритейлер одежды, обуви и аксессуаров Zappos, а также ближневосточный онлайн-магазин Souq.com.

Самые крупные «покупки», которые совершили 5 главных ИТ-гигантов (инфографика)

Alphabet

В плане приобретений и корпоративных венчурных инвестиций из всех пяти компаний Alphabet является самой активной. Также это компания с самой сложной корпоративной структурой. Большую часть покупок Alphabet совершила именно её дочерняя компания Google.

При том объёме ресурсов, которые корпорация вложила в слияния и приобретения, эти сделки не всегда шли ей на пользу. Среди самых дорогих «холостых выстрелов» оказалась Nest Labs, за которую она отдала $3,2 млрд, и к этому нужно добавить ещё $555 млн, потраченных на Dropcam (впоследствии преобразованную в подразделение Nest Labs по изготовлению систем видеонаблюдения). Nest не смогла выйти на ожидаемую прибыль и достичь лидирующего положения на рынке домашней автоматизации, уступив другим игрокам, например, Honeywell. Кроме того, в сфере домашней безопасности, умных звонков и замков на пятки ей наступает множество дерзких стартапов.

Поэтому, с точки зрения окупаемости наилучшей покупкой Alphabet можно считать YouTube, принадлежащий Google. И хотя прибыль YouTube не разглашается, по некоторым подсчётам публичного рынка видеостриминговый сервис может оцениваться в $100 млрд.

Самые крупные «покупки», которые совершили 5 главных ИТ-гигантов (инфографика)

Microsoft

Недавно Microsoft приобрела крупнейшую систему контроля версий и онлайн-платформу для хостинга ИТ-проектов GitHub за $7,5 млрд. И судя по всему, своими объёмными сделками она любит подразнить Apple: как и с GitHub, о покупке LinkedIn более чем за $26 млрд в 2016 году она объявила в день открытия конференции для разработчиков Apple Worldwide Developers Conference. Также стоит отметить, что Microsoft участвует в наибольших слияниях и поглощениях по сравнению с другими компаниями «Большой пятёрки».

Самые крупные «покупки», которые совершили 5 главных ИТ-гигантов (инфографика)

Facebook

В отличие от компаний выше, Facebook больше других бросает в крайности: её сделки либо огромны, либо относительно «мизерны». Некоторые наиболее значимые приобретения Facebook наглядно показывают, как можно купить почти несокрушимое лидерство на отдельных рынках. Хотя сделки с Instagram и WhatsApp в своё время не произвели сенсацию, теперь они служат поучительным примером для сегодняшних и будущих антимонопольных регуляторов.

Несмотря на это, история слияний и поглощений Facebook также может преподать урок тем компаниям, которых мучает дилемма «покупать или создавать». Иногда оказывается более разумным купить компанию (что не менее важно, вместе с командой), чем с нуля создавать отдельные функции. Многие из небольших сделок, перечисленных в диаграмме, показывают, что Facebook предпочитает покупать.

Значение сделок «Большой пятёрки»

Пятёрка этих компаний на вершине «пищевой цепочки» ИТ-индустрии играет особую роль, и не только как источник сказочной прибыли для венчурных фондов. В настоящее время Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft входят в число самых мощных компаний, и сделки с их участием приоткрывают часть их пути к достижению выдающихся результатов. Хотя некоторые сделки выглядят неожиданными, следует помнить, что целые компании не приобретают без должной причины. Эти сделки своевременны и обусловлены стратегией. И когда они заключаются, можно делать выводы о дальнейших планах компании.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У технологических стартапов есть три варианта развития: их поглощает более влиятельная компания, они выходят на биржу или умирают. В первом случае самыми...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава КГК проинспектировал Оршанский район и признал, что до реализации обещаний Лукашено еще далеко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Единство
Прамень
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика