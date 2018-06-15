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Время добрых дел: в Минске семьям с инвалидами бесплатно ремонтируют жилье
16.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске семьям с
За ремонт «под ключ» жильцы не заплатят ни рубля. Строительные материалы и мебель предоставляют белорусские компании. А какие семьи больше всего нуждаются в обновлении пространства, выбирают столичные власти. В Мингорисполкоме есть банк данных.
В Минске возможность бесплатно отремонтировать комнату получат около 70
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