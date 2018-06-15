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Время добрых дел: в Минске семьям с инвалидами бесплатно ремонтируют жилье

16.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске семьям с детьми-инвалидами бесплатно ремонтируют жилье. Проекты разработали молодые дизайнеры, а за молотки и малярные кисти взялись правонарушители – подопечные столичной милиции. После проблем с законом они сейчас проходят социальную реабилитацию.
  
«Привлечение таких людей к трудовой деятельности и участию в данном проекте будет способствовать их исправлению и приобщению к обществу, к ценностям», – заявил старший инспектор отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома Юлия Рауткац.  

За ремонт «под ключ» жильцы не заплатят ни рубля. Строительные материалы и мебель предоставляют белорусские компании. А какие семьи больше всего нуждаются в обновлении пространства, выбирают столичные власти. В Мингорисполкоме есть банк данных.
  
«Ежегодно проводим материально-бытовое обследование этих семей. Но хотелось бы, чтобы вклад вносило не только государство, но и частно-государственное партнерство. Наши минчане – отзывчивые люди. И если ты можешь помочь другому человеку обрести надежду, счастье, положительные эмоции, это дорогого стоит. И поэтому люди отзываются», – отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.

В Минске возможность бесплатно отремонтировать комнату получат около 70 семей. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Инны Согалович.



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Теги: Минск
 
 
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Проекты разработали молодые дизайнеры, а за молотки и малярные кисти взялись правонарушители.
 
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