Время добрых дел: в Минске семьям с инвалидами бесплатно ремонтируют жилье

В Минске семьям с детьми-инвалидами бесплатно ремонтируют жилье. Проекты разработали молодые дизайнеры, а за молотки и малярные кисти взялись правонарушители – подопечные столичной милиции. После проблем с законом они сейчас проходят социальную реабилитацию.



«Привлечение таких людей к трудовой деятельности и участию в данном проекте будет способствовать их исправлению и приобщению к обществу, к ценностям», – заявил старший инспектор отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома Юлия Рауткац.

За ремонт «под ключ» жильцы не заплатят ни рубля. Строительные материалы и мебель предоставляют белорусские компании. А какие семьи больше всего нуждаются в обновлении пространства, выбирают столичные власти. В Мингорисполкоме есть банк данных.



«Ежегодно проводим материально-бытовое обследование этих семей. Но хотелось бы, чтобы вклад вносило не только государство, но и частно-государственное партнерство. Наши минчане – отзывчивые люди. И если ты можешь помочь другому человеку обрести надежду, счастье, положительные эмоции, это дорогого стоит. И поэтому люди отзываются», – отметила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка.