ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ладутько избрали главой Минского союза предпринимателей и работодателей

16.06.2018 10:52 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Бывший мэр Минска Николай Ладутько, а ныне директор «Мотовелозавода», избран председателем общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», пишет officelife. Это тот самый Ладутько, который просто предлагал ввести утильсборы на велосипеды и мотоциклы, чтобы никто не мешал госпредприятию собирать технику из китайских комплектующих. По итогам голосования, он опередил еще трех кандидатов. Также избрано пять вице-председателей, в том числе первым вице-председателем стал Виктор Маргелов. Почетным председателем сделали Владимира Карягина, который возглавлял союз более 20 лет. На сайте организации изменения пока что не внесены.

59-летний Николай Ладутько – комсомолец и строитель. До прихода в исполком был начальником строительного управления «МАПИД» и диретором «УКС Мингорисполкома». С 2006 года стал главой администрации Фрунзенского района, потом был замом главы горисполкома и мэром Минска. Когда в 2015 году посадили руководство «Мотовело», то Ладутько назначили его директором, после – государственного «Мотовелозавода», созданного в связи с процедурой банкротства «Мотовело».

Читайте по теме: Романчук написал о Совете по развитию предпринимательства, который ничего не смог

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший мэр Минска Николай Ладутько, а ныне директор «Мотовелозавода», избран председателем общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и...
 
Новости дня
Новости разные
 
На выходных ГАИ проследит за состоянием всех участников дорожного движения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Свислочская газета
Единство
Инфа-Курьер
Прамень
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика