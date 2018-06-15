Ладутько избрали главой Минского союза предпринимателей и работодателей

Бывший мэр Минска Николай Ладутько, а ныне директор «Мотовелозавода», избран председателем общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», пишет officelife . Это тот самый Ладутько, который просто предлагал ввести утильсборы на велосипеды и мотоциклы, чтобы никто не мешал госпредприятию собирать технику из китайских комплектующих. По итогам голосования, он опередил еще трех кандидатов. Также избрано пять вице-председателей, в том числе первым вице-председателем стал Виктор Маргелов. Почетным председателем сделали Владимира Карягина, который возглавлял союз более 20 лет. На сайте организации изменения пока что не внесены.

59-летний Николай Ладутько – комсомолец и строитель. До прихода в исполком был начальником строительного управления «МАПИД» и диретором «УКС Мингорисполкома». С 2006 года стал главой администрации Фрунзенского района, потом был замом главы горисполкома и мэром Минска. Когда в 2015 году посадили руководство «Мотовело», то Ладутько назначили его директором, после – государственного «Мотовелозавода», созданного в связи с процедурой банкротства «Мотовело».

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