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Ладутько избрали главой Минского союза предпринимателей и работодателей
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Бывший мэр Минска Николай Ладутько, а ныне директор «Мотовелозавода», избран председателем общественного объединения «Минский столичный союз предпринимателей и работодателей», пишет
59-летний Николай Ладутько – комсомолец и строитель. До прихода в исполком был начальником строительного управления «МАПИД» и диретором «УКС Мингорисполкома». С 2006 года стал главой администрации Фрунзенского района, потом был замом главы горисполкома и мэром Минска. Когда в 2015 году посадили руководство «Мотовело», то Ладутько назначили его директором, после – государственного «Мотовелозавода», созданного в связи с процедурой банкротства «Мотовело».
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