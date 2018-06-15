Доля долгов госпредприятий составила 14% от ВВП. Это угрожает экономической стабильности

Нацбанк нашел, кого можно винить в нарушении финансовой стабильности. И это не малый и средний бизнес. И вообще не частники, пишет TUT.BY. «Риски, порождаемые проблемными государственными предприятиями реального сектора экономики, являются потенциальной угрозой финансовой стабильности в стране», – констатируется в аналитическом обозрении «Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2017 году». Рассказываем, откуда такие выводы.

Объем проблемных активов госпредприятий на 1 января 2018 года достиг 3,2 миллиарда рублей (практически 16 миллиардов долларов), увеличившись за год на 0,1 миллиарда. При этом более половины – 58% – в проблемных активах – это долги госов. Общая доля обязательств всех государственных предприятий-заемщиков составила 14% по отношению к ВВП (ВВП в 2017 году: 52,5 миллиарда долларов). И при всем этом именно госсектор является крупнейшим потребителем кредитов, а рассчитаться предприятия с ними вряд ли смогут (по крайней мере, без помощи из бюджета).

«Несмотря на некоторое снижение в 2017 году долговой нагрузки предприятий сельскохозяйственного и промышленного секторов, произошло значительное ухудшение качества активов предприятий обрабатывающей промышленности – доля проблемных активов увеличилась с 17,8 до 22,6 процента, а доля проблемных активов сельскохозяйственной отрасли оставалась на достаточно высоком уровне. Этот факт свидетельствует о стабильно неудовлетворительном состоянии ряда предприятий данных отраслей реального сектора», – резюмировал Нацбанк.