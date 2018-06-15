Кому в Беларуси платят тысячу рублей в месяц, а кому не приходится рассчитывать на такую зарплату

Цель государства по росту средней зарплаты до 1000 рублей в этом году пока не выполнена. Однако населению не стоит строить иллюзии, что такая сумма в скором времени поступит в каждый кошелек. Как отмечают эксперты рынка труда, чтобы зарабатывать 1000 рублей в месяц, нужно очень постараться.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Должность одна, а зарплаты совершенны разные

Сколько работников в Беларуси уже получают зарплату в размере 1000 рублей, достоверно неизвестно. Судя по средней зарплате в Минске, которая в 1,5 раза выше областных значений, подавляющее количество таких работников трудится в столичном регионе. Однако и трудоустройство в Минске далеко не всегда приносит 1000-рублевую зарплату.

Анализ информации об уровне заработных плат по 170 должностям свидетельствует, что на одной и той же позиции специалисты в разных столичных компаниях имеют доход, отличающийся в разы.

«На основе данных, собранных в этом году, мы видим, что на одной и тот же должности размер зарплат от минимальной до максимальной может отличаться в 3-7 раз. Многое зависит от квалификации сотрудников, уровня компании и сложности задач, которые ставятся перед персоналом», — отметила руководитель исследовательского проекта «Аналитический обзор рынка труда и заработных плат» консалтинговой компании «Здесь и Сейчас» Ольга Надточаева.

С учетом частоты, с которой встречаются зарплаты на разных должностях, все же можно выделить некоторые закономерности и понять, кто сегодня может рассчитывать на 1000-рублевую зарплату, а кто нет.

«Низкая зарплата характерна для производственного персонала, работников магазинов (продавцов, мерчендайзеров), административно-офисного персонала (секретарей, администраторов). То есть это специалисты, которых относительно легко, без особых усилий, работодатель может заменить», — объясняет Ольга Надточаева.

Перечисленным специалистам зачастую предлагается зарплата до 600-700 рублей.

Кстати, это объясняет, почему средняя зарплата во многих регионах никак не может приблизиться к 1000 рублей. Когда последний раз Национальный статистический комитет публиковал данные о медианной зарплате в регионах — за ноябрь 2017-го, выяснилось, что половина работников в областях (за исключением столичного региона) не получали и 600 рублей.

Анализ данных рынка труда показывает, что на зарплату в диапазоне от 700 до 1000 рублей могут рассчитывать бухгалтеры, маркетологи, сотрудники отделов продаж и другие специалисты, имеющие, как правило, высшее образование. Однако вовсе не диплом определяет, какой именно будет зарплата.

«Чтобы повысить уровень своей зарплаты, недостаточно просто выйти на рынок труда и заявить о своих желаниях. «Корочки» о получении второго, третьего и т.д. образования тоже не очень помогут. Для увеличения зарплаты у сотрудника должен быть успешный профессиональный опыт, который является ценным для работодателя», — подчеркивает Ольга Надточаева.

По словам эксперта, на старте карьеры выше шансы существенно увеличить зарплату у менеджеров по продажам, если они показывают хорошие результаты. В остальных случаях зарплату выше средней в основном получают специалисты с серьезным опытом и уникальными навыками, руководители среднего звена и топ-менеджеры.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Угроза для населения

Помимо динамики зарплат, за которой все следят, существует еще одна очень важная тема для населения, касающаяся рынка труда. О ней не принято говорить, ее сложно оценить в цифрах, но она реально существует и должна волновать население не меньше, чем текущий (будущий) размер заработной платы.

Суть этой проблемы выражается в том, что наниматели предпочитают не брать на работу лиц предпенсионного возраста. Учитывая, что в стране пенсионный возраст повышается, и этот тренд, видимо, продолжится , населению есть смысл уже сейчас задуматься о своем профессиональном будущем.

«Когда в компаниях внедряются новые технологии, происходит автоматизация бизнес-процессов, мы видим, что под сокращение чаще всего попадают специалисты в возрасте старше 45 лет», — констатирует Надточаева.

Работодатели, отметила она, при выборе сотрудников зачастую отдают предпочтение специалистам, которые моложе.

«Реальность такова, что специалистам 45-50 лет крайне сложно найти достойную работу только из-за своего возраста. Доходит до того, что люди по этой причине в резюме свой возраст не указывают», — подчеркивает Ольга Надточаева.

Поскольку пенсионный возраст увеличивается, эксперты считают, что на государственном уровне уже должны готовиться меры, которые бы повышали возможности трудоустройства для лиц предпенсионного возраста.

«Повышение пенсионного возраста и, как следствие, увеличение лиц предпенсионного возраста — это мировой тренд, и Беларусь не исключение. Поэтому нужно принимать меры и создавать возможности, чтобы специалисты всех возрастов могли найти работу на рынке труда», — считает проректор по учебной работе Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности «Кадры индустрии» Георгий Гриц.

По его мнению, лица предпенсионного возраста могут быть востребованы в сфере услуг. «Это и агроэкотуризм, и воспитание детей в дошкольных учреждениях. Соответственно, нужно организовать программы переквалификации с последующим трудоустройством, чтобы люди могли найти себя в сфере услуг, либо в иной сфере, которая им ближе», — полагает Гриц.

Кроме этого, считает он, необходимо внедрять налоговые преференции, чтобы предприятия были мотивированы оставлять в штате лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые справляются с работой.

«Ну и, конечно, нужны превентивные меры и повышение квалификации тех, кто еще не достиг предпенсионного возраста. Сегодня в банке можно взять льготный кредит на получение первого высшего образования, но нет льготных кредитов на обучение сотрудников предприятий», — подчеркивает Георгий Гриц.

В общем, необходим целый комплекс мер, чтобы люди в любом возрасте могли получить работу и иметь средства для достойного существования. Хотя бы тысячу рублей в месяц.