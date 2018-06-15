«В выходной день нам приходится вставать в 4 часа». Три бабушки, которые продают семена, рассаду и урожай на рынке в Мстиславле





Ежегодно с весны до самой поздней осени на городских рынках можно увидеть людей, торгующих семенами, рассадой, фруктами, овощами и другой сельскохозяйственной продукцией, выращенной на приусадебных участках. По разным причинам дачники идут торговать на рынок. Кто-то не рассчитал с рассадой и получил столько урожая, сколько его семье не нужно, а кто-то осознанно вырастил товар на продажу. Корреспондент нашей газеты в будний день отправился на мини-рынок возле торгового дома, чтобы поговорить с людьми, которые занимаются этим видом деятельности.

С самого утра на мини-рынке свои места заняли женщины, которые ежедневно приходят сюда со своей продукцией. Кстати, у каждой из них есть документы, позволяющие торговать семенами, рассадой, выращенной на своих участках.

Меня принимают за обычного покупателя и начинают предлагать рассаду капусты, семена моркови и многое другое. Глаза разбегаются от широкого ассортимента. Я представляюсь продавцам и говорю, для чего к ним пришла. При виде журналиста женщины преклонного возраста, конечно, не прячутся за своим товаром, но начинают смущённо улыбаться. Спрашиваю у женщин как идёт торговля, приходят ли покупатели.

Первой на разговор со мной соглашается Тамара Краевская. Тамара Андреевна на рынок пришла около 10 лет назад. До этого женщина работала продавцом в магазине, занималась предпринимательской деятельностью.

Тамара Андреевна — многодетная мама.

Она вырастила и воспитала пятерых детей. У неё одиннадцать внуков. В Мстиславле у женщины свой большой дом и участок, на котором она выращивает рассаду помидоров, перцев, капусты и многое другое.





— Сегодня не особо и покупают. Почти всё придётся нести домой, — говорит собеседница.

— А как вы пришли на рынок?

— Раньше работала в торговле, — говорит Тамара Андреевна. — А сейчас уже не те годы, чтобы стоять за прилавком. Мне, как и каждой матери, просто хочется помочь своим детям, внукам. Вот и прихожу сюда, чтобы немного подзаработать. Да и привыкла высаживать всё и помногу. Не хочется, чтобы излишки пропадали, вот и несу людям. Весной продаю семена, рассаду, летом и осенью — овощи и фрукты.

В это время к нашему разговору подключаются и остальные продавцы.





— Чаще всего люди отправляются на рынок в воскресенье, — говорит Раиса Ещенко. — Поэтому в выходной день нам приходится вставать в 4 часа, чтобы заготовить свежие саженцы и другую продукцию для продажи. Мы спешим занять места. На центральном рынке они не закреплены за конкретным человеком. Здесь работает принцип «кто не успел, тот опоздал». Это здесь мы друг друга знаем и можем договориться, кто и где расположится сегодня и завтра.

Торговать выращенной продукцией Раиса Александровна начала 7 лет назад.

До этого женщина 39 лет отработала на хлебозаводе. В Мстиславле у неё свой дом. С участка она ежегодно собирает большой урожай перцев, помидоров.

— Сегодня торгую семенами, рассадой. Радует, что приходят к нам за покупками не только пенсионеры, но и молодёжь. Я здесь не ради денег. То, чем я занимаюсь, стало для меня хобби и вошло в привычку. Наши родители приучили нас работать на земле. Всегда говорили: «Что посеешь, то и пожнёшь». Я понимаю, что у многих горожан, да и сельчан тоже, просто не хватает времени, чтобы вырастить хорошую рассаду, вовремя собрать семена. Поэтому хочется помочь людям, хоть таким способом сделать что-то доброе.

Обращаю своё внимание на женщину напротив. В отличие от своих «коллег» пенсионерка продаёт саженцы цветов.





— А цветы как покупают?

— Покупают, — отвечает Надежда Колмыкова. — Люди часто приходят и спрашивают саженцы лилий, гвоздик, георгинов, ирисов. Чтобы продавать свои цветы, я плачу единый налог.

Надежда Андреевна живёт в квартире недалеко от рынка. Выращиванием сельскохозяйственных культур занимается на даче.

На её участке есть крыжовник, три вида смородины, голубика, клюква домашняя, различные овощи и фрукты. В доме очень много комнатных цветов.

— Меня здесь уже все знают. Я на протяжении долгих лет торгую семенами, рассадой, — говорит пенсионерка. — Есть у меня и свои клиенты. Часто люди приходят и просят, чтобы я принесла им свежий салат, петрушку. И я несу. Всё, что спрашивают, у меня есть. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Утром встаю, собираю тележку и иду на рынок. Я уже привыкла к такому темпу жизни. После возвращаюсь домой и до самого позднего времени работаю на грядках, в цветнике. Да и чем ещё нам, пенсионерам, заниматься, кроме как работать в огороде. Движение — этот жизнь.