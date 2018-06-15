Около пяти тысяч военнослужащих принесут присягу 16 июня

Около пяти тысяч новобранцев по всей Беларуси 16 июня принесут военную присягу.

Солдаты уже прошли курс молодого бойца, освоили основы строевой и огневой подготовки. Научиться еще предстоит многому. Еще 200 военнослужащих получат воинскую специальность в резерве. Сразу после присяги новобранцев ждёт их первое в жизни увольнение.