|
Около пяти тысяч военнослужащих принесут присягу 16 июня
Около пяти тысяч новобранцев по всей Беларуси 16 июня принесут военную присягу.
Солдаты уже прошли курс молодого бойца, освоили основы строевой и огневой подготовки. Научиться еще предстоит многому. Еще 200 военнослужащих получат воинскую специальность в резерве. Сразу после присяги новобранцев ждёт их первое в жизни увольнение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около пяти тысяч новобранцев по всей Беларуси 16 июня принесут военную присягу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)