Полукольцо Западного обхода, полоса Кобринского моста, парк 1000-летия – везде идут работы. Проедемся по стройкам и заглянем, что сделано.



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Автор фото: Валерий ЦАПКОВ

Для тех, кто видит их каждый день по дороге на работу или из своего окна – всё понятно.



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А если тропа на службу и обратно лежит мимо? Или обстоятельства не позволяют выйти из дому? Для них - это короткий фоторепортаж со знаковых строек Бреста, то, что можно было наблюдать днём 15 июня. Вот и проедемся…



Западный обход



Уже вырисовывается в небе полукольцо над переездами. Его диаметр будет 140 метров. Начались работы по съезду в сторону улицы Брестских дивизий, её уже расширяют. Для легкового транспорта сделан объезд, а под самим кольцом путепровода уже намечаются контуры дороги, которая останется даже после запуска Западного обхода.



Кобринский мост



Выстраивается спуск в подземный переход под путепроводом. Балки уже легли через железнодорожные пути. Мостостроители готовятся прокладывать дорожное полотно, которое ляжет под путепроводом, вдоль рельсов.



Флаг над налоговой



Государственный флаг уже развевается над зданием налоговых инспекций по улице Малой, 2. Это красивое здание рядом с Кобринским мостом. С 18 июня там начнётся работа учреждений. А утром 15-го рабочие меняли старую плитку, которая вела к зданиям типографии и редакции газеты «Заря».



Дома-раскраски



Вспомнилось, как год назад «БВ» писал, что на юго-западе Бреста появятся дома-раскраски, где одни фасады многоэтажных домов будут раскрашены в цвета сезонов года, другие – с имитацией малоэтажной застройки. Так вот же они – многие уже построены и раскрашены. Очень удобно и гостям сказать, в каком доме живёшь, и «скорую» вызвать: «дом Лето-82».



Школа на месте пустыря



По новенькому асфальту улицы Волгоградской въезжаем в ЮЗМР-4. Вспомнилось, как год назад рабочий на будущей стройке показывал стальной штырь, торчащий в песке: «Здесь будет угол здания». Сейчас – уже строится второй этаж. Это будет школа-сад на 471 место. Когда-то здесь было мрачное место, оглашаемое криками чаек, сейчас вырисовывается цивилизованный район. Чтобы сделать кадр, забрался на детскую площадку, рядом с каждым домом – новенькая, ярко раскрашенная в весёлые тона, с мягким покрытием. Просто красота…



В парк 1000-летия!



Путь от Ковалёвки к Вульке ведёт мимо строящейся станции скорой помощи. Здание возведено, окна сверкают зеркальным стеклом, благоустраивается площадка.



Дальше едем к самой высокой точке Бреста, где строится Свято-Христо-Рождественская церковь и парк 1000-летия Бреста. Ещё пару месяцев назад там только копали траншеи и укладывали коммуникации, а сегодня уже выкладывают первые пешеходные дорожки, над которыми когда-нибудь зашумят деревья: пока они довольно скромные на вид.



Растёт и церковь. Как рассказали рабочие «Полесьежилстроя», вчера они установили арку над главным входом. Задрав голову, посмотрел вверх. Сначала было возникла мысль залезть на самый верх, но потом отказался, батюшка не благословлял…



Помог перекрыть движение



А неподалёку, где издалека видна гора песчаной смеси для зимних дорог, возводится здание для МЧС. Оттуда со временем спецмашины будут устремляться на тушение пожаров, город расширился – счёт часто идёт на минуты. За забором уже появились контуры первого этажа. В это время рабочие собирались перетащить через дорогу полихлорвиниловую трубу. Она длинная, но лёгкая. На минуту потебовалось перекрыть дорогу, понадобилось помочь. Надув щёки от гордости, вышел на середину и остановил мощное движение. Уезжал с места строительства очень довольный собой. Вспомнилось, как на субботнике год назад проволочки подвязывал на возведении Западного обхода. Как говорится – внёс вклад. Ох, чую, что к 1000-летию у строек города будет много героев-победителей…



Очень большая школа



Следующая стройка – это средняя школа с блоком начальных классов в ЮЗМР-2, внушительных размеров, ведь этот микрорайон растёт и растёт… На ограждении вокруг неё «Брестоблсельстрой» вывесил полотно с рисунком, отображающим, что же такое здесь возводят. Выглядит эффектно, а на самой стройке – уже выложен третий этаж. Очень аккуратный строительный городок, на выезде даже есть место, где машины моют колёса, чтобы не выносить строительную пыль в город.