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В Россонском районе пьяный мужчина ехал на горящем тракторе

16.06.2018 10:15 — Разное | Аргументы и факты  
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В Россонском районе пьяный мужчина ехал на горящем тракторе
БЕЛТА

Сообщение от заместителя директора ОАО «Россонский агросервис» поступило в оперативно-дежурную службу Россонского РОВД 14 июня вечером. Мужчина сообщил, что возле деревни Лютиково горит трактор МТЗ 1523.3, принадлежащий предприятию.

В Россонском районе пьяный мужчина ехал на горящем тракторе В Витебске работник Департамента охраны спас на пожаре мужчину

«Установлено, что возгорание техники произошло во время движения. Ей управлял тракторист ОАО «Россонский агросервис» 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения (обнаружен алкоголь в крови в концентрации 1,91 промиле). На мужчину составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.   

На предприятии трактор использовался для подвоза воды, технический осмотр был пройден в марте нынешнего года. Техника 2013 года выпуска стоила около 44 тысяч рублей. В результате пожара трактор сгорел, пострадавших нет. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Предварительная причина возгорания – во время движения трактор находился в режиме стояночного тормоза.
 
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