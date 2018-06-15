В Россонском районе пьяный мужчина ехал на горящем тракторе

Сообщение от заместителя директора ОАО «Россонский агросервис» поступило в оперативно-дежурную службу Россонского РОВД 14 июня вечером. Мужчина сообщил, что возле деревни Лютиково горит трактор МТЗ 1523.3, принадлежащий предприятию.
«Установлено, что возгорание техники произошло во время движения. Ей управлял тракторист ОАО «Россонский агросервис» 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения (обнаружен алкоголь в крови в концентрации 1,91 промиле). На мужчину составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси», - сообщает
На предприятии трактор использовался для подвоза воды, технический осмотр был пройден в марте нынешнего года. Техника 2013 года выпуска стоила около 44 тысяч рублей. В результате пожара трактор сгорел, пострадавших нет.