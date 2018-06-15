В Россонском районе пьяный мужчина ехал на горящем тракторе

Сообщение от заместителя директора ОАО «Россонский агросервис» поступило в оперативно-дежурную службу Россонского РОВД 14 июня вечером. Мужчина сообщил, что возле деревни Лютиково горит трактор МТЗ 1523.3, принадлежащий предприятию.

Витебске В работник Департамента охраны спас на пожаре мужчину

«Установлено, что возгорание техники произошло во время движения. Ей управлял тракторист ОАО «Россонский агросервис» 1979 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения (обнаружен алкоголь в крови в концентрации 1,91 промиле). На мужчину составлен административный протокол по ч. 1 ст. 18.16 КоАП Беларуси», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Виталия Сапроненко.

На предприятии трактор использовался для подвоза воды, технический осмотр был пройден в марте нынешнего года. Техника 2013 года выпуска стоила около 44 тысяч рублей. В результате пожара трактор сгорел, пострадавших нет.