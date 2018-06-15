Начался приём документов в колледжи и лицеи

Начался прием документов в средне-специальные учебные заведения. На выбор абитуриентам – более 250 специальностей.

Для зачисления понадобится паспорт, аттестат, заявление, медицинская справка и фотографии. По новым правилам документы могут подавать родители или опекуны абитуриента. Но для этого нужна уважительная причина. Приёмные комиссии будут работать до 20 августа. Каждый колледж имеет право самостоятельно продлить сроки приёма. Список специальностей постоянно пополняется. Он зависит от потребностей в кадрах в каждом регионе.

Всего же в этом году средне-специальные учебные заведения страны откроют двери для более чем 30 тысяч абитуриентов. Почти все места – бюджетные.