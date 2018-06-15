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«Авангард» побеседовал с солдатами прибывшими из частей, где проходили военные сборы

16.06.2018 — Разное | Газета Авангард  
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В военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов на прошедшей неделе царило оживление: одни солдаты прибывали из частей, где проходили военные сборы, а другим еще предстояло туда отправиться. «Авангард» побеседовал с только что прибывшими военнообязанными и узнал их впечатления о службе в армии и жизни в полевых условиях.

Сергей ГРАЧЕВ, д. Ивольск:

«Авангард» побеседовал с солдатами прибывшими из частей, где проходили военные сборы

– В свое время пройти срочную воинскую службу у меня не получилось, но всегда было большое желание побывать в армии и почувствовать себя настоящим солдатом. Благо, здоровье и возраст позволяли. Повестка из военкомата для меня не стала неожиданностью, наоборот, к этому я уже был морально готов. 25 дней для меня пронеслись как одно мгновение. За это время успел привыкнуть к жизни в спартанских условиях, что меня нисколько не испугало, а, наоборот, лишь укрепило веру в то, что наша армия и народ непобедимы. Поэтому от службы у меня остались только самые теплые и хорошие воспоминания. И если вновь появится возможность пройти военные сборы, я с удовольствием туда отправлюсь.

Евгений РУДКОВСКИЙ, п. Красное Знамя:

«Авангард» побеседовал с солдатами прибывшими из частей, где проходили военные сборы

– Пройти военную службу должен каждый мужчина. И если ранее сделать это не удалось, то сейчас самое время. Тем более что государством созданы все условия, чтобы прохождение военных сборов не стало обременительной обязанностью: рабочее место с заработной платой сохраняются, формой и питанием обеспечивают, условия проживания также комфортные. Более того, на выходных можно было съездить домой, так как мы служили в в/ч 52208 в населенном пункте Прибор Гомельского района. Одним словом, служили в свое удовольствие и проводили время с пользой. Мы узнали и на себе ощутили, что такое воинское братство, когда каждый готов прийти на помощь, подставив свое плечо, да и командиры относились к нам хорошо. От прохождения службы вижу только плюсы. Например, можно отвлечься от забот, сменить вид деятельности, опять-таки и польза для здоровья. Я убедился, что понятия «долг» и «честь» имеют место и в обычной жизни. И если вдруг придется стать на защиту нашей Родины, я с готовностью это сделаю.
Кстати, всем, особо отличившихся на учебных сборах, командование частей, где они проходили службу, на место работы отправило благодарственные письма с ходатайством о поощрении за добросовестную службу и грамоты.
В последние годы престиж армии значительно вырос. Молодежь с охотой и энтузиазмом идет на срочную воинскую службу, не отстают от них и мужчины старшего возраста, призывающиеся на военные сборы. И хоть для некоторых из них повестка из военкомата становится настоящим «сюрпризом», они, как правило, с готовностью принимают перспективу сменить гражданку на военную форму. А некоторые и вовсе с радостью меняют привычный уклад жизни, чтобы на месяц ощутить на себе все прелести армейской службы.
Как рассказал военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв, на военные сборы могут призвать любого военнообязанного, годного по состоянию здоровья к военной службе в мирное время и подходящего по возрасту (до 50 лет). Те, кто по каким-либо причинам не прошел службу в соответствии с законодательством, также зачисляются в запас Вооруженных Сил и становятся военнообязанными. Это могут быть люди практически всех специальностей и разного рода занятий. При этом существуют такие виды сборов, где военнообязанные получают новые специальности. За теми, кого призывают на сборы, сохраняется место работы (должность) и выплачивается средний заработок. Выплата производится на основании справки о периоде прохождения военных сборов.
Ольга МАРЦЕЛЕВА.
Фото автора.

 
 
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В военном комиссариате Буда-Кошелевского и Чечерского районов на прошедшей неделе царило оживление: одни солдаты прибывали из частей, где проходили...
 
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